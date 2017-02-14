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營養午餐空心菜農藥超標 中市食安破功

台中市議會國民黨團抨擊市府失職，讓學童吃下農藥殘留超標的空心菜。（記者張菁雅攝）

2017-02-14  13:51

〔記者張菁雅／台中報導〕學校開學，學生開始吃營養午餐，台中市議會國民黨團今天召開記者會表示，衛生局去年底公布105年度上學期營養午餐檢驗結果，空心菜、黃蘿蔔、豆干等食材不符合標準，空心菜農藥更超標16倍，痛斥市府食安破功，恐讓學童吃下萬斤有毒蔬菜。

黨團書記長李中表示，105年底衛生局公布抽驗學校105年度上學期營養午餐的結果，空心菜被驗出含有「賽座滅」的農藥殘留0.16（標準0.01）、黃蘿蔔含有「苯甲酸」0.68（標準0.6）、豆干含有「過氧化氫」（標準不得檢出），其中，空心菜是由農業局輔導契作，竟出現農藥殘留，從生產端到學校端都沒檢出，直到學童吃下肚後才發現。

黨團執行長顏莉敏指出，市府相關局處每個環節都失職，包括農業局未控管好農藥使用方式、經發局未在果菜市場快速篩檢、衛生局未及早抽樣檢驗、教育局後知後覺，契作蔬菜供應學校營養午餐每週約1萬公斤，空心菜佔大部分，將近1個月的檢驗期，學童恐怕早吃下萬斤以上農藥空心菜。

議員楊正中、黃馨慧則說，市長林佳龍去年5月還領取行政院頒發的食安計畫競賽獎金8300萬元，市府計畫寫得漂亮，執行卻毫無步驟，呼籲行政院長林全收回這筆獎金，以維護中央榮譽的公信力。

台中市家長會長協會理事長洪資源則表示，連契作的蔬菜都含農藥，其他沒有抽驗的蔬菜是否也有問題，他呼籲檢調單位介入調查，並建議衛生局檢驗過程應邀家長代表參與，每月公布檢驗結果，讓家長、學童安心。

教育局長彭富源對此表示，檢驗不合格的食材除由衛生局查處外，教育局也已通報學校立即停用，並請學校依契約對廠商記點處分，目前已與相關局處成立合作平台，嚴加把關營養午餐品質。

農業局指出，收到農業殘留訊息後已要求立即停止供應，未來將加強食材抽驗；此外，農業局在后里有設置10公頃有機園區，今年已委外經營，未來有機園區生產的蔬菜將可提供學童使用。

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