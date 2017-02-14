連3年不必繳學雜費 仕絨國小學生數逆勢成長

2017-02-14 13:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕關心在地國小教育，大仁科技大學成立「黃道宜幸福獎學金」，從103學年起補助同鄉的屏東縣鹽埔鄉仕絨國小，每學期全校每位學生3000元學雜費，本學期滿3年，仕絨國小學生數在少子化浪潮中逆勢成長，目前已達66人。

屏東縣鹽埔鄉有6所小學，成立超過60年的仕絨國小最迷你，學生數一度掉到48人，為協助學生回流，大仁科技大學董事長黃國慶成立「黃道宜幸福獎學金」，在各界善款協助下，為仕絨國小學生繳交學雜費，今（14）日是本學期開學第2天，學校舉辦幸福獎學金頒發典禮。

黃國慶及大仁科技大學校長王駿發、副校長黃國光等人出席頒獎，仕絨國小校長林育妃宣布，「本學期再轉入1位學生，全校已達66人！」；隨著學生數不斷成長，獎學金發出總額從最初每學期約15萬，成長到本學期近20萬元，黃國慶笑說，「不怕發得多！希望有更多學生來」。

校方表示，除了獎學金支持，辦學特色包括國際、環境與生命教育，也受到家長肯定，不但村內學生回流，也有外村甚至外鄉鎮學生轉來，未來辦學會繼續努力。