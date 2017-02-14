一甲子的愛情故事！老市長女兒回官邸過情人節
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第2、3屆市長林金標的女兒林秀珠60年前嫁給林尊賢，因林秀珠從小就住在市長官邸，過年前兩人前往已是歷史建物且改裝為弘道「不老夢想125號」的市長官邸參觀，兩人奇特的愛情故事才被發現，弘道在情人節的今天，特為兩老舉辦「愛的告白」，感動現場一票人。
原台中市長官邸目前改為「不老夢想125號」，過年前，弘道工作人員看到兩位白髮老夫婦攜手參觀官邸，而且兩人跟一般參觀者不一樣，他們走向樓梯，直說樓梯跟當年沒有兩樣，弘道工作人員很好奇，一問才知道，老婦人曾住在官邸，是台中市第2、3屆市長林金標的女兒林秀珠，而先生林尊賢當時因為林金標以同姓及女兒年紀太小反對下，直衝上樓向林金標提親。
今天是情人節，弘道特邀請兩老到市長官邸重溫舊夢，並且安排兩老進行愛的告白，林尊賢害羞說英文「I love you」，林秀珠則大方說「我愛你」，融化了眾人。
林尊賢在念台大政治系三年級時，與當時就讀台中女中一年級的林秀珠在火車站認識，林尊賢表示，「當時自己的女朋友很多，不知道為什麼，就很喜歡林秀珠」。
兩人因相隔兩地，林尊賢寫很多情書，卻被林金標攔截，而兩人妹妹因是台中女中同班同學，雙方百封情書便透過妹妹們往返，而個性相當獨立的林秀珠，為了要跟林尊賢在一起，便努力念書，考上台大政治系，兩人就近在台北交往，感情日益升溫。
但是因為林金標認為林秀珠當時年紀太小，而且雙方都姓林，並不贊成兩人交往，林尊賢相當優秀，考上政大國際關係研究所，而且畢業後，考上外交官，因要被外派到菲律賓，不願意與所愛分隔兩地，決定勇敢追愛。
當年，他到市長官邸，獨自爬上樓梯，向林金標提親，林金標表示已不再反對，但表示要等到大三的女兒畢業再說，林尊賢便外派菲律賓，但林秀珠便跟父親打筆戰，林金標最後終於同意女兒休學追愛到菲律賓，但家人還是不高興，林秀珠回憶，當時家人沒有人歡送她。
林秀珠隨著先生駐派海外30多年，曾到日本、澳洲等，今年已82歲，而林尊賢則已87歲，他於71歲時退休。
今天兩人在當初的市長官邸互道「我愛你」，也寫下情書，林秀珠表示，謝謝先生在她年紀大一點時，同意讓做回自己，不要再當外交夫人，不用再穿高跟鞋。兩人能維持60年的婚姻，都表示要忍耐、退讓，感情才能長長久久。
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