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客運司機好血汗 勞檢超時違規最多

2017-02-14  13:17

〔記者黃邦平／台北報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車發生33死11傷重大事故，並傳出駕駛可能連日超時工作；勞動部指出，目前肇事車輛相關紀錄都由檢方查扣，尚無法確認駕駛是否超時工作，已請台北市和桃園市勞動局持續追蹤。

勞動部強調，客運司機同樣適用勞基法，每天正常工作8小時，含加班最多12小時，每工作4小時應休息至少30分鐘，也注意到客運業可能經常違規，每年都會發動客運業專案勞動檢查。

勞動部職業安全衛生署統計，2016年針對客運業抽檢1306場次，針對違反勞基法處罰103件，罰款總額達947萬元，違規案件類型最多的就是「超時工作」、達37件，其次是違反「7休1」例假規定共34件，第3名是假日、休假加班未依法給加班費或補休共17件，未置備出勤紀錄有8件，延長工時未依規定付加班費也有7件。

2015年勞動部曾頒布指導原則，解說客運業等在工作場所外的勞工如何計算工時，由於駕駛行駛路線長短不一，交通離尖峰狀況差異甚大，依勞動基準法所定「連續性」工作，因具有一旦執行工作即無法中斷，可在勞工工作時間內另行調配休息時間，應至少一次給足30分鐘。

舉例來說，如果到了定點，遊客下車遊玩，遊覽車司機可以不受管制自行休息，就可視為休息、而非待命；或是遊覽車駕駛載運遊客至某景點後，遊客下車至景點遊憩2小時，這2小時內，駕駛可自行利用，就可以算是休息時間、不是工作時間，如果有部分遊客停留在車上，駕駛實際上無法自行利用時間，就應屬工作時間。

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  • 勞動部去年針對客運業抽檢1306場次，違規案件最多的就是「超時工作」。（資料照，記者羅沛德攝）

    勞動部去年針對客運業抽檢1306場次，違規案件最多的就是「超時工作」。（資料照，記者羅沛德攝）

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