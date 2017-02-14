馬公南甲鎮殿龜 鮑家完成3連霸

鎖港北極殿黃金龜王，由澎湖福朋喜來登副董張翔閎迎回。（記者劉禹慶攝）

2017-02-14 13:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵節重頭戲乞龜得主紛紛出爐，眾所矚目的鎖港北極殿270兩黃金龜王、馬公山水338兩金靈龜王，分別由澎湖福朋喜來登酒店副董張翔閎、運興有限公司張明利獲得；而馬公南甲海靈殿鎮殿米龜，也由鮑勤智擲得，完成3連霸。

上元玩三暝的澎湖元宵乞龜活動，市價超過1600萬元的鎖港北極殿黃金龜王，由喜來登酒店副董張翔閎，以6聖杯迎回，明年將增加10兩，以280兩歸還，未來將展示在飯店大廳，提供全球旅客參觀體驗，成為飯店的鎮店之寶；另一山水金靈龜王，則由運興有限公司張明利以3聖杯獲得，也陸續與金靈龜王5度結緣。

另外馬公南甲鎮殿米包龜，已經連續3年花落鮑家，第一年由男主人鮑威宏，以5聖杯迎回；去年則由夫人許紫玲，以9聖杯迎回；今年則由就讀國小4年級的兒子鮑勤智，以7聖杯再度迎回家中供奉，完成3連霸壯舉，也再次印證龜是有靈性的，會自己找主人，讓鮑家相當珍惜與鎮殿龜的緣分。

由於澎湖元宵龜結緣，依照規定是來年必須「加心願」歸還，因此龜體愈來愈大，加上近年來黃金價格飛漲，市價節節攀升，也讓黃金龜王乞龜活動，帶有貴氣，沒有相當的身家或抵押品，根本不敢乞求，逐漸走向貴族化活動，因此讓小而美的結緣龜或直接買斷的黃金龜、金錢龜等大行其道，來年不用費神加價歸還。

山水金靈龜王，由運興有限公司張明利迎回。（記者劉禹慶攝）