天才還是屁孩？音樂神童莫札特草地音樂會下月登場

高雄春藝「阿瑪迪斯」草地音樂會，高規格現場演繹莫札特眾多耳熟能詳之作。（高市文化局提供）

2017-02-14 12:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕1984年上映，隔年即抱走奧斯卡8大獎項的電影《阿瑪迪斯》，多年來仍是膾炙人口的經典電影，高雄春藝下月4、5兩天以草地音樂會方式，揭露音樂神童莫札特的天才驕狂與宮廷哀愁，並由二度抵台的英籍指揮家尼爾湯森（Neil Thomson）帶領高市交與高雄室內合唱團，高規格現場演繹莫札特眾多耳熟能詳之作。

《阿瑪迪斯》不僅是史上最經典的音樂電影之一，原聲帶歷年來銷售更創下超過百萬張的白金唱片紀錄，奪得葛萊美獎「最佳古典專輯」大獎。這次「阿瑪迪斯」草地音樂會將現場演出莫札特眾多音樂鉅作，包括費加洛婚禮、魔笛、20號降D調鋼琴協奏曲、21號C大調鋼琴協奏曲、D小調安魂曲等不同編制與演出形式。

改編自英國戲劇大師彼得謝弗（Sir Peter Levin Shaffer）的同名舞台劇，由米洛斯福曼（Miloš Forman）執導，藉著維也納宮廷樂師薩里耶利（Antonio Salieri）臨終告解的倒敘手法，讓觀眾一窺莫札特短促卻精采的36年生命歲月，顛覆一般人對「音樂神童」的想像。

莫札特遊走於天真與瘋狂、揮霍成性，音樂才華逼人但個性粗鄙下流的精彩故事，鮮明的衝突和對比，如同編劇謝弗描述地，「莫札特的音樂極富神聖性，但他滑稽粗魯的筆跡，看起來就像是個八歲小孩所寫的」。

強烈的戲劇張力、完美演技與電影中的音樂，更吸引了大量不聽古典樂的年輕人，藉由本電影重新認識莫札特那「像是上帝藉著他說話」的完美樂音。

高雄市文化局表示，配合此齣拉開春藝序幕的重磅節目，今年全方位提昇高美館面湖草坡的硬體規格，不僅增設草坪後方的的LED螢幕，更將音響系統全面升級，力求給每年早早在烈日下排隊進場的草地鐵粉，最高級的視聽饗宴，感受「頂級莫札特」觀賞經驗。