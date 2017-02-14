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朱立倫探國道車禍傷者 三總傷患病情穩定

國道五號昨天（13日）發生重大車禍，造成33人死亡、11人輕重傷，遊覽車完整殘骸14日曝光，車頂遭削斷、前半部分乘客座椅遭連根拔起，只剩後座因撞擊力道強大而變形之座椅。（記者黃耀徵攝）

2017-02-14  12:55

〔記者林彥彤／台北報導〕國道5號接國道3號南下車道昨晚發生嚴重車禍，全車包含旅客、司機與領隊共計44人，共33人不幸罹難，11人受傷送醫，昨天晚間，2位傷者被送往內湖三軍總醫院，新北市長朱立倫今中午也前來探病，一位傷者已轉病房，另一位仍在加護病房觀察中。

新北市長朱立倫於今早11點30分抵達三總醫院探病。新北市社會局表示，市長將先行發放傷者每人5000元、往生者1萬元慰問金，另外新北市也訂有市民意外救助，一般民眾意外往生為15萬元，中低收入戶者30萬元、低收入戶者為50萬元。

三總醫院表示，昨天送來的2位傷者中，其中46歲的楊先生因左髖骨關節脫臼需要緊急開刀縫合，目前已手術完畢轉普通病房，病況穩定；另一位54歲的潘女士則因胸腹部及兩側肋骨骨折，臉及右前臂撕裂傷，在加護病房觀察中，不過病況穩定，意識也清楚。

朱立倫說，市府對於所有傷者希望院方能全力醫治，之後如果需要市府與社會局的幫忙，也會盡全力幫助。

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