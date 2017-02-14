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「蝶戀花」國道意外 北市消保官：不排除展開團體訴訟

2017-02-14  12:41

〔記者沈佩瑤、張議晨／台北報導〕蝶戀花旅行社舉辦的賞櫻團遊覽車昨發生重大事故，台北市長柯文哲今前往台北市第二殯儀館，向死者致哀，並到家屬休息室慰問。柯文哲表示，北市府已在二殯設立家屬服務中心，各單位有派人員進駐，家屬的需要可以在這裡（指家屬服務中心）處理。此外，也已請法務局消保官先跟家屬接觸，但要等科學鑑定結果出爐，才能確認賠償問題。台北市主任消保官何修蘭說，不排除展開團體訴訟。

蝶戀花旅行社「武陵賞櫻一日遊」旅行團昨行經國道5號接國道3號、南下往木柵的大轉彎處時，因不明原因翻落邊坡，造成33死、11人輕重傷的慘劇。台北市主任消保官何修蘭表示，根據《台北市消保自治條例》第六條規定，如有重大災害發生，只要取得家屬同意，即可協助家屬進行業者財產扣押，或其他必要的法律協助，目前也正與家屬做聯繫，今下午會至二殯及各醫院取得家屬同意。

何修蘭指出，目前消保室正幫家屬蒐集有關保險等資料，另也展開行政調查，確認旅行社行程安排是否有提供危險服務，如果查證業者有重大過失，除協助家屬處理後續訴訟外，依據《消保法》規定，向法院提懲罰性賠償金，也不排除展開團體訴訟。

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  • 柯文哲表示，北市府已在二殯設立家屬服務中心，也已請法務局消保官先跟家屬接觸。（記者沈佩瑤攝）

    柯文哲表示，北市府已在二殯設立家屬服務中心，也已請法務局消保官先跟家屬接觸。（記者沈佩瑤攝）

  • 台北市長柯文哲今前往台北市第二殯儀館致哀，並到家屬休息室慰問。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲今前往台北市第二殯儀館致哀，並到家屬休息室慰問。（記者沈佩瑤攝）

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