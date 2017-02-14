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種花融入設計專業 青農張智勝年產35萬盆花卉

張智勝種植的麗格海棠。（記者林敬倫攝）

2017-02-14  12:37

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉青農張智勝，退伍後開始投入花卉種植，經營園藝場，從育苗到養成都自己來，並融入自己的設計專業，增加花卉的品質與產量，每年可生產35萬盆花，成為宜蘭縣產量最大的園藝場，設計出來的特殊花盆，還獲得經濟部標準檢驗局的專利，他說，這些都是經過不斷的學習與常識，才獲得的成果。

37歲的張智勝從明志科技大學工業設計系畢業，25歲退伍後，接手經營父母在宜蘭的園藝場，一開始場區只有0.2公頃，主要種植先克來及麗格海棠2種花，他用家人的經費協助與自己常年累積的積蓄，投資了約4000萬擴大廠區並添購設備，但一開始由於農業專業知識不足，種植的花卉常死亡，他指出，曾因為不知道如何解決病蟲害問題，1萬多盆的先克來全部死亡。

張智勝說，透過上網類蒐集資訊及向花蓮改良場內的專家吸取專業知識，逐漸改善花卉死亡的問題，加上設備的更新與添購，增加了植物的生存率，現在每年可生產35萬盆的花卉，加上零星種植的觀葉植物，作物年產量可達50萬盆。

張智勝指出，由於他具有設計專業，所以很注重每盆花卉的美感，也會設計一些特殊工具，來增加花卉的品質與產量，像用來種植先克來的花盆，因為特殊排水孔設計，增加盆栽的排水效率，提升了花的品質與生長速度，花盆也在去年獲得專利。

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  • 宜蘭縣礁溪鄉青農張智勝，退伍後開始投入花卉種植，經營園藝場，從育苗到養成都自己來，並融入自己的設計專業，增加花卉的品質與產量，每年可生產35萬盆花。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣礁溪鄉青農張智勝，退伍後開始投入花卉種植，經營園藝場，從育苗到養成都自己來，並融入自己的設計專業，增加花卉的品質與產量，每年可生產35萬盆花。（記者林敬倫攝）

  • 張智勝自己設計的特殊盆栽，獲得經濟部標準檢驗局的專利。（記者林敬倫攝）

    張智勝自己設計的特殊盆栽，獲得經濟部標準檢驗局的專利。（記者林敬倫攝）

  • 張智勝介紹園區內的設備。（記者林敬倫攝）

    張智勝介紹園區內的設備。（記者林敬倫攝）

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標題：種花融入設計專業 青農張智勝年產35萬盆花卉


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