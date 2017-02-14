種花融入設計專業 青農張智勝年產35萬盆花卉
2017-02-14 12:37
張智勝種植的麗格海棠。（記者林敬倫攝）
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉青農張智勝，退伍後開始投入花卉種植，經營園藝場，從育苗到養成都自己來，並融入自己的設計專業，增加花卉的品質與產量，每年可生產35萬盆花，成為宜蘭縣產量最大的園藝場，設計出來的特殊花盆，還獲得經濟部標準檢驗局的專利，他說，這些都是經過不斷的學習與常識，才獲得的成果。
37歲的張智勝從明志科技大學工業設計系畢業，25歲退伍後，接手經營父母在宜蘭的園藝場，一開始場區只有0.2公頃，主要種植先克來及麗格海棠2種花，他用家人的經費協助與自己常年累積的積蓄，投資了約4000萬擴大廠區並添購設備，但一開始由於農業專業知識不足，種植的花卉常死亡，他指出，曾因為不知道如何解決病蟲害問題，1萬多盆的先克來全部死亡。
張智勝說，透過上網類蒐集資訊及向花蓮改良場內的專家吸取專業知識，逐漸改善花卉死亡的問題，加上設備的更新與添購，增加了植物的生存率，現在每年可生產35萬盆的花卉，加上零星種植的觀葉植物，作物年產量可達50萬盆。
張智勝指出，由於他具有設計專業，所以很注重每盆花卉的美感，也會設計一些特殊工具，來增加花卉的品質與產量，像用來種植先克來的花盆，因為特殊排水孔設計，增加盆栽的排水效率，提升了花的品質與生長速度，花盆也在去年獲得專利。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- NBA》魔術強森：湖人重建再等5年
- 遊覽車再爆重大事故 前北市交通局長批「國恥」
- 獨留美麗櫻花照 導遊來不及看愛孫長大
- 川普首位閣員下台！弗林涉「通敵」閃辭國安顧問
- 三陽引進油電車 年銷挑戰1.5萬輛
- 北投老旅館大改造 時尚風吸客
- 不只退出導演 小班被爆不想再演蝙蝠俠了！
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛
- 駕駛太操！武陵賞櫻一日遊往返逾14時
- 30國佳麗 體驗宜市情人隧道
- 吳敦義訪竹市 搶攻眷村票源
- 副縣長人選 一波三折
- 金門大橋 可望2年後完工
- 月付12萬變擺爛 蔡郁璇控高國華贍養費跳票
- 遊覽車32死12傷 生還者：事發後身旁一片寂靜
- 《開學趣》校園3D彩繪長頸鹿 華山學童驚豔
- 情人節與北市府聯姻 台電跨界軟體園區創首例
- 抵觸伊斯蘭教 巴基斯坦禁止西洋情人節
- 想抓農會賄選 跟蹤硬闖搶拍照
- 頭份推動WIfi 市長：還需評估
- 經典賽》日媒憂再度碰上建仔 日本球迷熱烈討論
- 國5遊覽車翻車 牙醫師夫婦同遊遇死劫
- 2年多前監院報告 點出大客車駕駛、組裝車問題
- 開學禮物 教育局書香傳愛到偏鄉
- 國防部：今年5月仍有實兵操演
- 全球經濟指標轉正 台灣下半年轉好
- 經典賽》台灣隊震撼彈！陳威成退團、李安熙遞補
- （影音）情人節po爆乳 最美歐巴桑挨轟「造成動盪不安」
- NBA》一直吃T很不爽 表弟怒：我都不能做自己
- 賞櫻團車禍釀33死 監理站︰遊覽車無連續駕駛問題
- 「回家了…」 死者家屬招魂聲聲喚
- 中國萬達集團 有意併德國郵政銀行
- 國內首檔外匯ETF 元大基金擬開募
- 蝶戀花旅行社負責人出面 鞠躬「對不起」
- 遊覽車車禍 國防部：無現役軍人搭此車
- 為了查「追蹤名單」改臉書年齡 越男涉指交少女不起訴
- 美派航母 駛近中國南海島礁
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：種花融入設計專業 青農張智勝年產35萬盆花卉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分