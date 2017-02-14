我們在情人節結婚了！新營戶政溫馨祝福

2017-02-14 12:25

〔記者王涵平／台南報導〕今日情人節，不少新人登記結婚，新營戶政所布置浪漫氣球結婚專櫃祝賀新人，讓新人備感溫馨。

新營戶政事務所表示，為讓市民感受情人節甜蜜幸福氛圍，除設置結婚專櫃，3還贈送新人巧克力及心型氣球及幸福家庭秘笈等，提供拍照道具、協助新人拍照，祝福結婚新人永浴愛河。

蔡益明、方岑兩人交往3年，一早前往辦理結婚登記，兩人分別任教國中數學、英文老師，在新營社大氣球造型老師蔡梅香布置的結婚專櫃前留影，有鑽石、愛心、花朵造型氣球、可愛新郎新娘造型氣球，幸福洋溢，也吸引民眾紛紛於專櫃拍照。

黃富聖、林怡如則是透過朋友介紹認識，決定在情人節閃婚，上午由親友陪同完成登記，在場受到不少祝福。