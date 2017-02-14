北市府、台電簽MOU 後山埤台電中心倉庫將變公宅

北市府今天上午與台電公司簽訂合作開發契約（MOU），台北市都發局針對鄰近捷運後山埤站的台電中心倉庫AR1及鄰接向陽路、忠孝東路口的電力修護處CR1辦理都市計畫變更，回饋部分將會打造智慧銀髮公宅 。（記者鍾泓良攝）

2017-02-14 12:41

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今天上午與台電公司簽訂合作開發契約（MOU），台北市都發局針對鄰近捷運後山埤站的台電中心倉庫AR1及鄰接向陽路、忠孝東路口的電力修護處CR1辦理都市計畫變更，回饋部分將會打造智慧銀髮公宅、數位科技及實驗藝術創新育成中心，總開發金額將達240億元。

台電中心倉庫AR1鄰近捷運後山埤站，面積約3.6公頃，目前為第3種工業區，未來變更為商業區後，市府將會分回57.7％，約1.8公頃，將打造500到700戶公宅、數位科技及實驗藝術創新育成中心，因鄰近松山車站及五分埔商圈，因此可望產業升級及地方轉型；今年將進行都市計畫變更，預計明年規劃設計，後年動工。

電力修護處CR1鄰接向陽路、忠孝東路口，面積約3.3公頃，目前為第2種工業區，未來變更為商業區後，將由台電打造軟體、研發產業中心，引入軟體IC設計、數位創意、生物科技產業使用，今年台電公司將申請CR1都市計畫變更，預計明年就能規劃設計。

都發局表示，為了讓台電在CR1可以享有更完整街廓，因此市府將工業區變更回饋移置AR1基地，使北市府與台電都可以取得大面積的完整區塊，擴大土地利用性。

台北市副市長林欽榮表示，市府為了促進南港「黑鄉」轉型，上任後積極推動「東區門戶計畫」，繼去年南港高鐵站通車，今年國家生技園區也將完工，未來幾年還會有北部流行音樂中心、國家會展中心完工，將帶動整體開發。

台電公司董事長朱文成致詞時表示，感謝北市府與台電公司合作，讓台電搭上東區門戶計畫的順風車，也讓北市府與台電雙贏，享有更大面積、更有利用價值的開發土地。