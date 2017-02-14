北市府、台電簽MOU 後山埤台電中心倉庫將變公宅
北市府今天上午與台電公司簽訂合作開發契約（MOU），台北市都發局針對鄰近捷運後山埤站的台電中心倉庫AR1及鄰接向陽路、忠孝東路口的電力修護處CR1辦理都市計畫變更，回饋部分將會打造智慧銀髮公宅 。（記者鍾泓良攝）
〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今天上午與台電公司簽訂合作開發契約（MOU），台北市都發局針對鄰近捷運後山埤站的台電中心倉庫AR1及鄰接向陽路、忠孝東路口的電力修護處CR1辦理都市計畫變更，回饋部分將會打造智慧銀髮公宅、數位科技及實驗藝術創新育成中心，總開發金額將達240億元。
台電中心倉庫AR1鄰近捷運後山埤站，面積約3.6公頃，目前為第3種工業區，未來變更為商業區後，市府將會分回57.7％，約1.8公頃，將打造500到700戶公宅、數位科技及實驗藝術創新育成中心，因鄰近松山車站及五分埔商圈，因此可望產業升級及地方轉型；今年將進行都市計畫變更，預計明年規劃設計，後年動工。
電力修護處CR1鄰接向陽路、忠孝東路口，面積約3.3公頃，目前為第2種工業區，未來變更為商業區後，將由台電打造軟體、研發產業中心，引入軟體IC設計、數位創意、生物科技產業使用，今年台電公司將申請CR1都市計畫變更，預計明年就能規劃設計。
都發局表示，為了讓台電在CR1可以享有更完整街廓，因此市府將工業區變更回饋移置AR1基地，使北市府與台電都可以取得大面積的完整區塊，擴大土地利用性。
台北市副市長林欽榮表示，市府為了促進南港「黑鄉」轉型，上任後積極推動「東區門戶計畫」，繼去年南港高鐵站通車，今年國家生技園區也將完工，未來幾年還會有北部流行音樂中心、國家會展中心完工，將帶動整體開發。
台電公司董事長朱文成致詞時表示，感謝北市府與台電公司合作，讓台電搭上東區門戶計畫的順風車，也讓北市府與台電雙贏，享有更大面積、更有利用價值的開發土地。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- NBA》魔術強森：湖人重建再等5年
- 遊覽車再爆重大事故 前北市交通局長批「國恥」
- 獨留美麗櫻花照 導遊來不及看愛孫長大
- 川普首位閣員下台！弗林涉「通敵」閃辭國安顧問
- 三陽引進油電車 年銷挑戰1.5萬輛
- 北投老旅館大改造 時尚風吸客
- 不只退出導演 小班被爆不想再演蝙蝠俠了！
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛
- 駕駛太操！武陵賞櫻一日遊往返逾14時
- 30國佳麗 體驗宜市情人隧道
- 吳敦義訪竹市 搶攻眷村票源
- 副縣長人選 一波三折
- 金門大橋 可望2年後完工
- 月付12萬變擺爛 蔡郁璇控高國華贍養費跳票
- 遊覽車32死12傷 生還者：事發後身旁一片寂靜
- 《開學趣》校園3D彩繪長頸鹿 華山學童驚豔
- 情人節與北市府聯姻 台電跨界軟體園區創首例
- 抵觸伊斯蘭教 巴基斯坦禁止西洋情人節
- 想抓農會賄選 跟蹤硬闖搶拍照
- 頭份推動WIfi 市長：還需評估
- 經典賽》日媒憂再度碰上建仔 日本球迷熱烈討論
- 國5遊覽車翻車 牙醫師夫婦同遊遇死劫
- 2年多前監院報告 點出大客車駕駛、組裝車問題
- 開學禮物 教育局書香傳愛到偏鄉
- 國防部：今年5月仍有實兵操演
- 全球經濟指標轉正 台灣下半年轉好
- 經典賽》台灣隊震撼彈！陳威成退團、李安熙遞補
- （影音）情人節po爆乳 最美歐巴桑挨轟「造成動盪不安」
- NBA》一直吃T很不爽 表弟怒：我都不能做自己
- 賞櫻團車禍釀33死 監理站︰遊覽車無連續駕駛問題
- 「回家了…」 死者家屬招魂聲聲喚
- 中國萬達集團 有意併德國郵政銀行
- 國內首檔外匯ETF 元大基金擬開募
- 蝶戀花旅行社負責人出面 鞠躬「對不起」
- 遊覽車車禍 國防部：無現役軍人搭此車
- 為了查「追蹤名單」改臉書年齡 越男涉指交少女不起訴
- 美派航母 駛近中國南海島礁
標題：北市府、台電簽MOU 後山埤台電中心倉庫將變公宅
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email