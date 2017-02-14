台中春季國旅展 苗栗祭好康

苗栗縣十大休閒農業區推出優質農特產伴手禮，圖為雙潭休閒農業區的苦茶油及陶藝品等。（記者張勳騰攝）

2017-02-14 12:17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「2017台中春季國際旅遊大展」，17日起連續4天在台中朝馬展覽館登場，苗栗縣府今天舉辦「跟著鄉味趣旅行 農遊貓裏買伴手」記者會，行銷苗栗縣的十大休閒農業區與伴手禮，苗栗縣長徐耀昌表示，4天活動期間限量消費金額滿1000元，現場即可換紅包，包包有獎，號召全國民眾一同來到展場，體驗苗栗在地的吃喝玩樂、買透透。

苗縣府農業處指出，苗栗縣有十大休閒農業區，各具特色，在不同季節都有令人嚮往的活動與美景，值得細細品味及探訪，各休區也推出優質農特產伴手禮、文創商品及糕餅商品，種類有苦茶油、陶藝品、薑黃、木頭餅等，成為旅遊過程中不可錯過的好等路。

徐耀昌表示，台中春季國際旅遊大展將展售苗栗休閒農業觀光及優質伴手禮、特色商品，活動現場將有苗栗縣十大休閒農區的農特產、伴手禮試吃，都是主打苗栗在地食材製作，讓民眾食的安心、買得開心。