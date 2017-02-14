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植物人之妻手作巧克力告白 結婚31年首度浪漫

2017-02-14  12:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今天是西洋情人節。苗栗市民李秀英的丈夫「阿光」，3年前因車禍成為植物人，入住創世基金會苗栗分院安養，但多年來，李秀英不離不棄，工作之餘，三天兩頭到院內替丈夫按摩、讀報，堅定的愛情讓人動容；院方趁今天西洋情人節，邀請巧克力業者指導李秀英製作「告白巧克力」，送給阿光，夫妻倆也過了結婚31年來的第1次情人節。

李秀英在巧克力雲莊經理胡凱閎的指導下，細心地把大湖鄉當季農產草莓擺上巧克力上，並用煉乳在巧克力上，寫下「阿光 情人節快樂」，院方也貼心的準備玫瑰花束，由李秀英將這份情人節禮物，送給躺在病榻上的丈夫。

李秀英輕聲地在丈夫的耳邊說，「阿光，我是秀英，情人節快樂！也希望你早日醒來。」雖然阿光沒有反應，但李秀英這段樸實、真誠的告白，讓在場人員不禁都紅了眼眶。

院方表示，阿光入住植物人安養中心已3年，但他的妻子秀英姊，從不離棄，盡心照顧，得知夫妻倆從未過過情人節，遂規劃此活動，讓夫妻倆能浪漫一次。

胡凱閎透過創世得知秀英姊的故事，十分感動，「尤其巧克力能夠帶給人溫暖」，遂義不容辭答應協助，並捐出30盒巧克力禮盒，供創世苗栗分院義賣。

院長陳綠蓉見證阿光夫妻倆的堅定愛情，也感動地頻頻拭淚；她說，植物人沒辦法說出感謝另一半的話語，但相信內心仍能感受到滿滿的愛意欲祝福。基金會秉持著「救一位植物人，等於就一個家庭」的信念，邀請各界支持，愛心專線：（037）275-848。＃

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  • 李秀英輕聲地在丈夫的耳邊說，「阿光，我是秀英，情人節快樂！也希望你早日醒來。」雖然阿光沒有反應，但李秀英這段樸實、真誠的告白，讓在場人員不禁都紅了眼眶。（記者彭健禮攝）

    李秀英輕聲地在丈夫的耳邊說，「阿光，我是秀英，情人節快樂！也希望你早日醒來。」雖然阿光沒有反應，但李秀英這段樸實、真誠的告白，讓在場人員不禁都紅了眼眶。（記者彭健禮攝）

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