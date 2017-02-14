蹺家白鵜鶘 飼主協尋賞2萬元
2017-02-14 12:17
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉陳姓民眾飼養兩隻白鵜鶘，其中一隻昨天中午振翅蹺家，飼主遍尋不著，在各社群網站發布尋找白鵜鶘訊息，並懸賞2萬元。
陳姓民眾指出，昨天中午於國道一號民雄交流道附近遺失白鵜鶘一隻，這隻已經飼養半年多的白鵜鶘，翅膀展開可達兩米寬，相當醒目，有看到的朋友麻煩聯絡一下，如果幫忙抓到的話，將酬謝萬元紅包以示感激。
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