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資源再生利用 蟋蟀造型路燈變藝術地景

替代役男彩繪後，蟋蟀燈罩成為藝術地景。（記者吳俊鋒攝）

2017-02-14  12:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕蟋蟀是台南市新化區票選出來的吉祥物，公所10年前以塑鋼材質製作了一系列的造型路燈，打造特色意象，而配合低碳政策，傳統路燈陸續更換LED路燈，原本將被報廢的蟋蟀燈罩，彩繪後，搖身變成藝術地景，環保創意，令人矚目。

新化區長鄭道立表示，塑鋼材質的蟋蟀路燈原本設置在中山路、忠孝路一帶，這是10年前透過城鄉新風貌計畫的經費所打造，成為當地最醒目的意象特色，近來因更換LED燈，老舊的蟋蟀燈罩也功成身退。

10年來的風吹雨打日曬，蟋蟀燈罩拆卸後都有破損或碎裂，公所挑了7個比較完整的，借重民政局社區營造替代役男的彩繪能力，讓資源再生利用。

這7個蟋蟀燈罩經彩繪後，分別設置在圖書館、體育公園、大目降廣場等，成了兼具吉祥物特色的蟋蟀藝術地景，為老燈罩賦予新生命。

鄭道立說，LED正全面更換中，完成後，預估每年可節省76％的路燈電費，真正落實節能減碳，而拆卸的蟋蟀燈罩，也盡量廢物利用，甚至成為公共藝術，繼續發揮彰顯在地特色的任務。

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  • 功成身退的蟋蟀燈罩，藝術彩繪後，繼續發揮彰顯在地特色的任務。（記者吳俊鋒攝）

    功成身退的蟋蟀燈罩，藝術彩繪後，繼續發揮彰顯在地特色的任務。（記者吳俊鋒攝）

  • 結合藝術元素，蟋蟀燈罩也可變成創意地景。（記者吳俊鋒攝）

    結合藝術元素，蟋蟀燈罩也可變成創意地景。（記者吳俊鋒攝）

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