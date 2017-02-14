蝶戀花發跡過程 老闆從一台車做起
2017-02-14 12:42
蝶戀花旅行社負責人周繼弘（右）到第二殯儀館向家屬說明，圖中為中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽。（記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕昨晚在國道發生嚴重傷亡車禍的蝶戀花旅行社，這家旅行社多走的是低價路線，有部落客在4年前曾撰文述說蝶戀花發展過程，稱老闆周比倉刻苦耐勞加上價格低廉吸引遊客，公司規模因此越做越大。
部落客「老頭的人生」幾年前撰文「蝶戀花周老板的啟示」
述說蝶戀花發展過程，稱蝶戀花老闆周比倉年輕時就在開遊覽車，最早從一台車做起，因薄利多銷、正派經營，加上調車能力好，只要現場沒報名的人超過半部車的人數通常他就會再加車，公司規模因此越做越大，曾經一天出動14輛車搭載遊客前往武陵賞櫻，周老闆也都親自當駕駛載客，同時遙控公司業務，外場則交由兒子負責。
近幾年周比倉因身體出狀況，比較少當司機，但仍偶爾會隨車督導，但事發至今周比倉尚未出面，僅蝶戀花旅行社負責人周繼弘出面向大眾致歉，並說，「對不起。」
昨晚並非「蝶戀花之旅」首次出團發生憾事。去年8月曾發生1輛遊覽車，在花蓮太魯閣口開往天祥時，在台八線中橫公路170.1公里處，遭1顆巨石從天而降砸破車頂，當場砸死1名女乘客。
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