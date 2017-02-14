蝶戀花駕駛未加勞保 恐無死亡給付
賞櫻團遊覽車重大事故，勞動部初步清查，駕駛已從勞保退保，目前沒有查到加保資料，恐怕連勞保的死亡給付都領不到。（記者吳政峰攝）
〔記者黃邦平／台北報導〕蝶戀花旅行社的武陵賞櫻團遊覽車發生重大意外，勞動部初步清查，駕駛已從勞保退保，目前沒有查到加保資料，恐怕連勞保的死亡給付都領不到。
勞工保險局表示，目前所知這名駕駛最後加保紀錄到2016年3月23日為止，但如果事故前剛好重新繳費加保，要3天後才能確認資料。
意外身亡的駕駛若有勞保，家屬除了可領取喪葬津貼，由於當事人正執行職務，不論保險年資，按其平均月投保薪資發給40個月遺屬津貼；遺屬符合一定條件可請領遺屬年金。
勞保局解釋，如果這名駕駛目前未滿65歲，若未投保勞保，就是國民年金保險被保險人，家屬可領取喪葬津貼，若符合資格，如配偶年滿55歲且婚姻關係存續1年以上、扶養的子女為「未成年」或「無謀生能力」或「25歲以下在學且每月工作收入未超過其領取遺屬年金時之月投保金額」者，可請領遺屬年金。
業者去年和前年都曾因為違反勞動基準法被處罰，其中也包含「未依規定置備勞工出勤紀錄表」。勞動部指出，過去違規紀錄未必與這次事故有關，但會請相關單位了解駕駛的勞動狀況。
蝶戀花旅行社近年兩度被查獲違反勞基法，被台北市勞動局開罰；2015年11月查獲違反勞基法第23條第2項未依規定置備勞工工資清冊，另違反勞基法第30條第5項未依規定置備勞工出勤紀錄表；2016年5月又被查獲違反第7條第1項未按規定置備勞工名卡。
劉傳名指出，目前事故發生原因仍待確認，尚未排除與司機疲勞駕駛有關，過去蝶戀花旅行社確實曾因為違反勞基法被處分，但事故遊覽車上標記有旅行社及友力通運兩家公司名稱，已請台北市勞動局了解這名司機的勞動條件相關狀況，但遊覽車駕駛的雇傭關係還待確認，依照過去經驗，很多是「靠行」，算是承攬關係。
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