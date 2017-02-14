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竹北六家國小繪本創作 成最佳鄉土教材

六家國小師生創作的「六家庄的故事」兒童繪本，將出版為鄉土文化及閱讀教材。（記者廖雪茹攝）

2017-02-14  12:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市六家國小29名學童，聯手創作「六家庄的故事」兒童繪本，將出版為鄉土文化及閱讀教材，新竹縣長邱鏡淳今天利用朝會頒獎肯定小畫家們的用心，還期許師生從繪本進階到2D動畫，甚至編成劇本拍攝微電影，讓更多六家學子重新認識家鄉，同時也培育多元創作長才。

六家國小辦理106年度學習型城市「六家綠園道－靓水學堂」子計畫，以「竹北六家民俗公園、新瓦屋客家文化保存區、六家水圳、十三伯公、卓永統紀念圖書館」等五個故事為主題，在校內舉辦六家庄故事創作營。

校長何明星表示，創作營29名學童在老師團隊的費心指導下，將訪談耆老關於六家庄的歷史人文事蹟，編纂成在地化的故事腳本，再利用課暇，集體創作成「六家庄的故事」兒童繪本。創作過程，小朋友們經常與父母、或是阿公、阿婆分享昔日點滴。

許多學生說，看了「六家庄的故事」繪本之後，才知道「阿公、阿婆是這麼辛苦生活的呀！」，六家庄「以前是水稻連天喔！」

邱鏡淳說，他閱讀繪本，感受圖文之間流露孩子們對鄉土的重新認識，與上一代甚至上兩代的連接，這是當前世代溝通非常欠缺的元素；他很肯定小畫家的熱情投入，所以親到學校鼓勵大家。學童們也興奮地以簽名繪本，回贈給邱爺爺，還說有機會一定要再創作。

縣府教育處表示，除六家國小將「六家庄的故事」繪本，作為鄉土文化及閱讀教育之用，今年也將分享到興隆和東興國小；而六家國小本身有2D軟體，校方也準備成立社團，投入製作2D動畫。

何明星表示，歷經都市發展，六家從新竹的穀倉、十五朗圳流貫大地的景象，變遷成今日高樓林立，還有高鐵新竹站、新竹生醫園區的現代化都市容貌，學生們能從繪本的創作重新認識家鄉的點滴，也把六家故事分享給新的朋友，培養愛鄉、愛校的情感。

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  • 新竹縣竹北市六家國小29名學童，聯手創作「六家庄的故事」兒童繪本，還將出版為鄉土文化及閱讀教材，新竹縣長邱鏡淳今天利用朝會頒獎肯定小畫家們的用心。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市六家國小29名學童，聯手創作「六家庄的故事」兒童繪本，還將出版為鄉土文化及閱讀教材，新竹縣長邱鏡淳今天利用朝會頒獎肯定小畫家們的用心。（記者廖雪茹攝）

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