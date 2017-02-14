沒家教！網友直擊無禮遊客 在日本用雪球砸民宅

有旅客在日本山形縣知名雪景藏王樹冰，拿雪球砸民宅窗戶。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

2017-02-14 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道過去曾發生中國遊客拿雪球砸住宅的事件，現在則有台灣網友親眼目擊，竟有觀光客在山形縣知名景點藏王樹冰，同樣手持雪球砸向住宅窗戶。他透露原本以為這群旅客是中國人，但聽到遊客的對話口音後，卻讓他大嘆「希望不是台灣人」。

該名網友在「爆料公社」臉書社團PO出影片，只見好幾位大人帶著小孩在雪地中嬉戲，有家長直接拿雪球向窗戶砸過去，1名小孩有樣學樣地抓著雪球砸玻璃，丟完後還「哈哈哈」地大笑出聲，另1名旅客則一直跪在窗邊鏟雪，鏟到一半就把雪灑向窗戶，眾人似乎玩得樂此不疲。

網友在拍攝過程中忍不住低喃「太過分了」，他直言「原先以為是陸客，但......

真的希望不是台灣人啊」，他期盼PO出影片後，能讓民眾出國別再丟台灣人的臉，讓台灣的形象不要變差。

臉書其他網友看到影片後，紛紛痛斥這群人根本是丟臉丟到國外了，還有人表示聽口音雖然像是台灣人，但只聽口音不太準，還不能妄下論斷。