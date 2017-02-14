| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
川普首位閣員下台！弗林涉「通敵」閃辭國安顧問 日本驚傳巴士火燒車 16人驚恐逃生 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

沒家教！網友直擊無禮遊客 在日本用雪球砸民宅

有旅客在日本山形縣知名雪景藏王樹冰，拿雪球砸民宅窗戶。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

2017-02-14  12:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道過去曾發生中國遊客拿雪球砸住宅的事件，現在則有台灣網友親眼目擊，竟有觀光客在山形縣知名景點藏王樹冰，同樣手持雪球砸向住宅窗戶。他透露原本以為這群旅客是中國人，但聽到遊客的對話口音後，卻讓他大嘆「希望不是台灣人」。

該名網友在「爆料公社」臉書社團PO出影片，只見好幾位大人帶著小孩在雪地中嬉戲，有家長直接拿雪球向窗戶砸過去，1名小孩有樣學樣地抓著雪球砸玻璃，丟完後還「哈哈哈」地大笑出聲，另1名旅客則一直跪在窗邊鏟雪，鏟到一半就把雪灑向窗戶，眾人似乎玩得樂此不疲。

網友在拍攝過程中忍不住低喃「太過分了」，他直言「原先以為是陸客，但......

真的希望不是台灣人啊」，他期盼PO出影片後，能讓民眾出國別再丟台灣人的臉，讓台灣的形象不要變差。

臉書其他網友看到影片後，紛紛痛斥這群人根本是丟臉丟到國外了，還有人表示聽口音雖然像是台灣人，但只聽口音不太準，還不能妄下論斷。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公德心 台灣旅客 旅客 日本 觀光客 遊客 雪球
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：沒家教！網友直擊無禮遊客 在日本用雪球砸民宅


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.