學到老也賺到老 屏東樂齡發展自有品牌「樂作」
2017-02-14 11:46
〔記者林曉雲、羅欣貞／屏東報導〕活到老學到老，也要賺到老！屏東縣樂齡學習示範中心是國內第1所示範中心，教育部國教署副署長戴淑芬今早代表教長潘文忠訪視，該中心協助中高齡或二度就業婦女，在專業師傅的指導下，學習傳統技藝，並導入文創包裝，將師生集體創作出的在地產品，成立樂齡專屬品牌「樂作」，展現「樂齡手作、無樂不作、共學樂作」，讓「課程作品」蛻變出具有「商品價值」的樣貌生命，將長者的樂齡產品成為流行時尚，也出版供樂齡初學者使用的大字版「iPad」學習手冊。
教育部訂的樂齡標準是55歲以上國民，全國各樂齡中心提供各式各樣，適合高齡者學習的創新多元課程，106年核定通過361所樂齡學習中心，其中有12所縣市級樂齡學習示範中心，提供優質學習環境，成為全國樂齡學習的典範。
屏東縣樂齡示範中心開設有「樂齡二胡班」、「樂齡熱舞社」等各式美學課程班，一週有40堂課，學員互動及學習熱絡。70多歲的理事長何哲生原本只是參加樂齡學習中心的學員，後來成為中心幫助他人的志工，義務投入樂齡學習志工工作多年，他表示，「施比受更有福」，幫助有心學習的其他年長者完成作品時，長者燦爛的微笑及喜悅，對他來說就是最好的回報，曾榮獲「教育部第3屆樂齡教育奉獻獎」。
教育部從民國97年起推動樂齡學習政策，希望讓長者「快樂學習，樂而忘齡」，不僅在鄉鎮市區設立樂齡學習中心，更運用各大學校院成立107所「樂齡大學」，輔導成立80團高齡自主學習團體，為迎向107年高齡社會做好準備，今年1月25日也發布「高齡教育中程發展計畫」，整體推動高齡教育與樂齡學習，期望透過學習，讓高齡者成為快樂、有尊嚴的「樂活族」，詳情可上教育部樂齡學習網查詢。
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