賞櫻團翻車扯一例一休 網友嗆爆李明賢

2017-02-14 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市蝶戀花旅行社賞櫻團昨晚發生重大翻車意外。對此，國民黨文傳會副主委李明賢質疑，「全國上萬輛遊覽車，還有多少未爆彈？」

李明賢在臉書發文指出，從火燒車到這次30餘人的死亡悲劇，造成多少家庭破碎，三度重申業者、政府責無旁貸。李明賢也說，從媒體報導研判，車禍肇事原因可能與司機過勞有關，隨後還提及「先前討論的一例一休後遺症不斷，包括那些行業排除適用」。

李明賢表示，「倘若政府同意特殊行業勞工必須持續工作12天，也要強制勞工每天工時不得超出8小時，如此才能保障司機與乘客的安全」，呼籲政府官員要想清楚，「一例一休的原始設計到底為了什麼」。

對此，批踢踢八卦板鄉民嘲諷，「哦哦哦，原來又是一粒一休害的」、「神邏輯」，也有人痛批，「趁這個時候消費悲劇實在很噁心」，也有人質疑，「還沒有一例一休時...旅遊業就是這種生態了啊!!!!!!!!」還有人分析，「真的立法每天工時不能超過8小時，到時又要靠北不能加班」，部分網友則怒嗆，「為何過去8年不檢討？因為都載陸客？」、「一個讓勞工可以多休息的法案，被說成害勞工超時，恥力無下限」，其於網友則調侃，「明明一例一休就是強迫休假」、「拿一個強制休假的政策來嘴，是不是搞錯什麼了」。