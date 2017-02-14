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北投溫泉釀污染 北市設900公尺污水管

台北市行義路周邊磺溪遭污廢水污染。（圖由衛生下水道工程處）

2017-02-14  11:29

〔記者黃建豪／台北報導〕冬季天冷，台北市民眾愛好至北投泡湯，但台北市政府發現，北投區行義路雖因溫泉而發展，溫泉廢水沒有經過處理就流到磺溪，反而成為環境的重大污染。為此，北市府工務局衛生下水道工程處分3階段建設污水收集系統，第1階段目前已完成，在行義路主線埋設長達900公尺的污水管渠。

北投區行義路附近具有豐富的溫泉資源，是民眾泡湯的好所在。但衛生下水道工程處指出，行義路周邊數十年來的零星開發造成當地建物、景觀凌亂，周邊的土雞城、溫泉會館、景觀餐廳將污廢水直接排放到河川，對環境生態造成嚴重衝擊。

衛工處總工程司程培嘉表示，北市府預計投入6000萬元分3階段建設污水收集系統，包括設置污水管渠及3座加壓揚水站，目前已完成「第一棒」，在行義路主線埋設長達900公尺的污水管渠，並重新舖設柏油路面；「第二棒」將在元宵節過後，施設行義路300巷至402巷段的污水管渠及3座揚水站；「第三棒」則接續辦理行義路周邊住戶的污水接管，避免污染物流入磺溪，影響河川水質。

工務科長王文清說，行義路是通往陽明山國家公園的必經路線，為避免影響當地交通及商家生意，原預計須耗費11個月的埋管工程，僅花費5個月即提前完工。另外，衛工處特別在這座溫泉鄉提升施工等級，採用抗腐蝕的ABS塑膠管，避免管渠受到溫泉水的強酸侵蝕，同時延長使用壽命。

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