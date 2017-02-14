賞櫻團車禍 其中兩名學生1死1傷

2017-02-14 11:26

〔記者林曉雲／台北報導〕國道5號發生遊覽車重大車禍，教育部今天表示，經查旅行團有兩名學生，1人不幸去世，1人受傷就醫，目前均已有家屬陪同。

教育部長潘文忠今天一早本來排定南下屏東視察各級學校，但到高鐵車站時，臨時更改行程，先留在台北關心兩位學生的狀況，並加強協助，預計下午才會抵達屏東繼續行程。

潘文忠原本排定視察屏東樂齡教育示範中心、來義高中、屏東科技大學、牡丹國小、東港海事水產職業學校等。