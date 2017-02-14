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水情吃緊 竹縣預作評估減供農業用水

頭前溪上游的油羅溪溪水也快乾涸。（記者黃美珠攝）

2017-02-14  11:16

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹地區近期降雨量不夠，寶山和寶二水庫的蓄水量都已經低於6成，甚至已經出現搶水的狀況。

新竹縣長邱鏡淳今天指示工務、農業等處室，配合經濟部水利署北區水資源局旱災緊急應變小組：北水南調、農業減供、人工增雨等的抗旱措施，儘早因應研究萬一不得已必須停灌的地區、面積等相關作為，優先穩定民生、與工業用水。

縣府工務處也表示，新豐、湖口總共17個村所屬的石門水庫供水區水情，已經在3日率先亮起代表「水情稍緊」的綠燈，而在持續沒有明顯降雨下，新竹地區的水情也在昨（13）日跟著改亮綠燈。

日前，尖石鄉境內，不管是作為石門水庫上游的秀巒村白石溪，或是寶山水庫水源的頭前溪上游油羅溪的溪水都少得可憐，幾乎見底。工務處表示，因應前述狀況，除了官方積極要調度水源，也請民眾愛惜用水。

新竹縣位於竹東和竹北的2個水資源回收中心，每天各有1000公噸、1500公噸的「回收水」供鄉親取用。但是只能用來掃街、洗水溝等景觀環境上，不建議接觸人的皮膚。

頭前溪上游的油羅溪溪水也快乾涸。（記者黃美珠攝）

加水車到新竹縣水資源回收中心加取「回收水」。（記者黃美珠攝）

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