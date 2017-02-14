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環保署南下召開公聽會 環團到場表達南部人怒吼

環保團體到場表達要好空氣的決心。 （記者陳文嬋攝）

2017-02-14  11:13

記者陳文嬋／高雄報導〕環保署今於高市美術館舉辦「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」修正草案公聽會，由署長李應元親自主持，10多個環保團體到場，表達南部人對空氣品質長期不佳的怒吼，要求環保署廢除不當空氣品質指標AQI，重新訂定並應召開公聽會，不能把南部人當空氣清淨機。

219我在高雄反空污大遊行總召陳淑樺表示，高雄市空污嚴重，全年PM2.5平均值超過30微克/立方公尺，遠超過世界衛生組織標準值2倍，尤其PM2.5為一級致癌物，政府有責任為民眾健康把關，還給大家乾淨好空氣。

陳淑樺根據台大研究報告顯示，PM2.5不到20微克/立方公尺會引發5至14歲兒童及青少年氣喘過敏，政府訂定PM2.5相關的空氣品質指標（AQI）與PM2.5相關的空氣品質嚴重惡化防治辦法，應考量PM2.5低劑量的危害，尤其環保署訂定AOI，在公告前未召開公聽會，有嚴重行政瑕疵，要求廢除AQI指標，要求重新召開公聽會，邀集環團討論研擬。

台灣親子共學教育促進會領隊江敏榕表示，今年以PM2.5檢測器檢測PM2.5平均值達42微克/立方公尺，並現場檢測戶外PM2.5空氣品質達53微克/立方公尺，凸顯民眾長期生活在空氣污染中，只能花錢購買空氣清淨機處理PM2.5值，南部人很悲哀，表達要好空氣的決心。

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  • 環團現場檢測戶外PM2.5空氣品質達53微克/立方公尺，凸顯民眾長期生活在空氣污染中。 （記者陳文嬋攝）

    環團現場檢測戶外PM2.5空氣品質達53微克/立方公尺，凸顯民眾長期生活在空氣污染中。 （記者陳文嬋攝）

  • 環保團體到場表達要好空氣的決心。 （記者陳文嬋攝）

    環保團體到場表達要好空氣的決心。 （記者陳文嬋攝）

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