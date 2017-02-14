中等學校運動會開幕 持牌手不耐曬昏倒

台中市中等學校運動會開幕典禮，一名童子軍突然昏倒，工作人員趕緊上前扶持。（記者歐素美攝）

2017-02-14 11:00

〔記者歐素美／台中報導〕台中市中等學校運動會今天上午在豐原區台中市立體育場舉行，共有106校、2259名選手參賽，市長林佳龍表示，市府爭取設立國家選手訓練中心中部基地，以提供更好的選手培育環境，打造台中成為國際化運動都市，並定位台中為「青少年及青年體育運動人才培育中心」，勉勵選手打破記錄、不斷超越自我。但開幕典禮進行到一半，一名持牌的童子軍即中暑倒地，幸無大礙。

台中市中等學校運動會今天在豐南國中戰鼓隊表演中揭開序幕，市長林佳龍表示，今年中等學校運動會主要角逐田徑、游泳、桌球、羽球及跆拳道5項獎牌，並藉此選拔優秀選手，參加4月份在彰化縣舉辦的全國中等學校運動會。

林佳龍表示，台中市是陽光城市，市府致力發展體育運動，並成立運動局及舉辦2019東亞青運，為打造台中成為國際化運動都市，市府並爭取設立國家選手訓練中心中部基地，以提供選手更好的培育環境，定位台中為「青少年及青年體育運動人才培育中心」，期待選手為台中及台灣爭光。

台中市體育總會秘書長楊永昌則表示，台中市在去年全國運動會勇奪70金，士氣大振，目標是2019東亞青運，勉勵選手代表國家爭取好成績；市議員翁美春致詞時則不忘祝大家情人節快樂。

在今天的開幕典禮中，由大甲高中、沙鹿高工及致用高中3校童子軍聯合組成專業的持牌及接待團隊，以引導各校參賽隊伍進場，再由台中女中旗鼓隊高舉會旗進場，接著由選手點燃聖火及進行運動員宣誓及唱國歌，安和國中舞蹈隊並上場表演。

不料，點燃聖火時，一名站在神岡國中前的持牌童子軍不耐曬，突然昏倒，工作人員趕緊將他扶到蔭涼處休息，幸無大礙。

台中市中等學校運動會，市長林佳龍勉勵選手打破記錄、不斷超越自我。（記者歐素美攝）