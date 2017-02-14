碰壁！大城、社頭阿公阿嬤日照中心 地點難尋
2017-02-14 10:50
日照中心的場地需符合消防和建築法規，能夠利用現成合法建築的閒置空間活化，再好不過。（記者張聰秋攝）
〔記者張聰秋／彰化報導〕各地區域性照顧老人的日照中心需求增加，彰化縣政府擬達成中央推動的「一鄉鎮一日照」的長照目標，但執行多年，大城鄉和社頭鄉，卻遲遲因為找不到屬於縣府或公所既有現成的建築，並且符合消防法規的閒置空間，迄今仍然成立不了當地的日照中心，使得目標無法達成，縣衛生局試圖轉向社區活動中心和老人文康中心等場所找尋。
衛生局長葉彥伯指出，由公部門現成的空間是最理想的，省去花大錢新蓋房舍，大城鄉和社頭鄉找不到公部門的適合場地，問題出在已有的活動中心，當初內政部補助興建經費，表明需用在集會用途，礙於規定，無法使用。
葉彥伯說，日照中心的場地需符合消防和建築法規，能夠利用現成合法建築的閒置空間活化，再好不過，像二水鄉零售市場樓上，目前閒置，建築符合消防法規，衛生局就規劃在2、3樓設置日照中心。
即使找到公部門的空間，若遇到地方反彈阻力也會受挫，葉彥伯表示，衛生局曾擬在埔心鄉一處小學設置日照中心，因學生家長反對而作罷，最後改在埔心鄉衛生所樓上空間設置。
根據衛生局認定，全縣26鄉鎮市，24鄉鎮市現有日間托老資源，這24鄉鎮市當中，線西、福興、竹塘、埔鹽、永靖、埤頭等6鄉鎮，以老人日托中心取代日照中心，兩者差異就中央認定都是屬於日間照顧長者的資源，差別在照顧對象日照中心以失能、失智老長為主，日托中心以健康狀況還算可以的長者為主。
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