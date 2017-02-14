公婆、爸媽都愛一日團！ 「平價」卻成安全隱憂...

2017-02-14 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社規劃了多元的「一日團」，選擇多樣、價格便宜、出車速度快，深受許多較年長的爸爸、媽媽、阿公、阿嬤的喜愛。然而，旅行團「平價」的背後，卻暗藏著許多風險；目前蝶戀花旅行社已全面取消今、明兩天的旅行團。

曾任貓頭鷹出版社社長陳穎青在臉書PO文表示哀悼，並且指出，此次發生事故的賞櫻團，他曾經聽鄰居推薦過，由於「種類多、出車快、價錢便宜、隨節令變化行程多元」，十分受歡迎。

網友們也回應表示：「我朋友前幾天才在跟我說，她的爸媽很愛跟這種團去玩，因為選擇性多又很便宜」、「我公婆也無敵愛這種團，而且還湊滿多少人，他們倆就免費」。

旅行團的「平價」也引起討論：「節省成本只會增加雙方風險，商業經營皆是如此」、「價錢太便宜，有時候品質就會不見了」、「我以前就曾經對這種行程表很感興趣，費用幾乎只比包遊覽車的錢多一些，台灣人又不適應陸客團那種壓榨風格，獲利到底怎麼確保的？」