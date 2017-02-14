賞櫻團釀32死 「蝶戀花」連兩年違勞基法挨罰

2017-02-14 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北市蝶戀花旅行社賞櫻團翻車，造成重大傷亡，傳出可能是因疲勞駕駛釀禍。根據過去勞檢紀錄，蝶戀花旅行社連兩年遭台北市勞動局開罰，其一為「未依規定置備勞工出勤紀錄表」。

勞動部職安署署長劉傳名表示，目前事故原因指向疑與車輛問題、司機過勞有關，已請北事勞動局介入了解，也要釐清司機是旅行社還是友力通運公司員工，但司機等領取職災死亡給付45個月應無問題，後續會協助處理，正在彙整這間公司的勞檢紀錄。

依據北市府勞動局公布的違反《勞基法》事業單位資料，蝶戀花旅行社曾因「未依規定置備勞工工資清冊」與「未依規定置備勞工出勤紀錄表」，於104年11月10日遭裁罰；105年則因「未按規定置備勞工名卡 」，於105年5月13日遭處分。