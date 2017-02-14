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裝萌行銷觀光公園 屏市長大跳踩踩舞

2017-02-14  10:06

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市公所斥資3千多萬元整修復興圖書館、瑞光、崇蘭、永新等公園綠帶，為吸引市民親近，並向遊客行銷市區景點，市長林亞莼率領公所一級主管穿上超萌學生衣，大跳洗腦夯舞「踩踩踩」，身後背景隨著節奏不停變換，介紹景點，影片剛po上網，吸引破萬人次點閱。

林亞莼表示，為了讓屏東市4大公園觀光加值，市公所與屏東郵局共同推出「屏東景點集郵冊」收藏品，只要民眾來屏東市公園打卡拍照，公開標記3名好友，分享貼文，就有機會抽中價值300元的郵冊，留言及分享截止日為2月28日，3月2日直播抽出10名得獎者，詳情可向市公所查詢。

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  • 屏東市長林亞莼（中）率一級主管大跳踩踩舞，行銷觀光公園。（圖擷取自臉書）

    屏東市長林亞莼（中）率一級主管大跳踩踩舞，行銷觀光公園。（圖擷取自臉書）

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