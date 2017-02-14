4年前情人節在澳洲交往 4年後他倆登記結婚

邱碩峯、辛鎧栩甜蜜完成結婚登記。（記者張存薇攝）

2017-02-14 09:58

〔記者張存薇／台東報導〕今天是西洋情人節，台東市邱碩峯與女友辛鎧栩選在今天到台東戶政所完成結婚登記，攜手共度一生的新人說，因為4年前的今天在澳洲開始交往，因此選擇今天登記，獲得眾人滿滿祝福。

台東戶政所主任張建成說，為了鼓勵青年男女多結婚、提升台東人口數，，因此今年情人節特別推出「因為愛你，真囍相隨」活動，贈送新人包括戶政所員工楊澤佳寫的「囍」字、祝早生貴子的金鏟子、甜甜蜜蜜的金磚巧克力，而邱碩峯、辛鎧栩是今天第1對到戶政所登記的新人。

來自台北的辛鎧栩與台東在地的邱碩峯原本不認識，4年前不約而同到澳洲度假打工，因而相識，4年前的今天兩人一起露營，因此開始交往，2年前兩人回到台東一起生活，辛鎧栩說，原本去年520就想要辦登記，不過上網查詢以為要預約而作罷，為了今天登記，兩人還特別刻了「囍」字印章，喜上加喜。