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老農肝癌復發 採影像導引放射治療喜獲重生

2017-02-14  09:35

〔記者王俊忠／台南報導〕80歲老農李伯伯是C型肝炎患者，多年前曾追蹤到肝臟有癌腫瘤，接受射頻治療消失；但去年6月，李又被追蹤到肝臟出現2公分小癌瘤，因他年事高、健康不佳，台南市立安南醫院醫師改採更準確的精準影像導引放射治療，除去癌瘤，迄今未再復發。

過去李伯伯因罹患C肝，長時間在醫院追蹤，8年前，在追蹤C肝時首次在李的肝臟發現兩顆腫瘤，證實是肝癌，接受射頻治療後，腫瘤消失。但C肝患者宿命是肝腫瘤容易復發，7年前與5年前，李伯伯肝臟先後被發現肝癌復發，幸因固定追蹤，都在腫瘤很小時以射頻治療控制住。但近年來，李也罹患糖尿、腎臟病等慢性疾病，體力大不如前。

去年5、6月，李伯伯到安南醫院追蹤發現胎兒蛋白指數節節上升，高達正常值3倍，醫師安排肝臟核磁共振檢查，在緊靠膽囊的肝臟旁發現近2公分的肝癌。因肝癌緊靠膽囊，加上李身體狀況不好，以手術或射頻治療有較高風險，放射腫瘤科醫師詹凱翔為他改採精準影像導引放射治療，是一種非侵入性、副作用小的療法。

詹醫師考量李伯伯狀況，採用不同呼吸狀態的定位模式，以追蹤腫瘤隨呼吸而移動的軌跡，另外，治療時也利用精準影像導引去掃瞄，讓每次治療能更準確。在整個療程中，李伯伯每天像來醫院上班一樣，每天固定時間治療10分鐘，沒有不舒服，還常跟工作人員開玩笑，療程結束後，追蹤胎兒蛋白指數竟回到正常值，一直到現在肝癌沒再復發。

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  • 台南市立安南醫院放射腫瘤科醫師詹凱翔為患者做檢查治療（圖中患者與新聞人物無關）。（記者王俊忠翻攝）

    台南市立安南醫院放射腫瘤科醫師詹凱翔為患者做檢查治療（圖中患者與新聞人物無關）。（記者王俊忠翻攝）

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