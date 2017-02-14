國道30年來最慘車禍 專家指出3大原因
2017-02-14 08:23
昨天國道發生遊覽車翻覆意外，有專家分析，可能是駕駛過勞、乘客沒繫安全帶、車體老舊等3大原因所造成。（記者陳薏云攝）
〔即時新聞／綜合報導〕昨天國道發生遊覽車翻覆意外，造成32死、12人輕重傷的慘劇。有媒體報導指出，這起30年來死亡人數最多的國道車禍，有專家分析，可能是駕駛過勞、乘客沒繫安全帶、車體老舊等3大原因所造成。
據《聯合報》報導，台灣外傷醫學會理事長簡立建指出，這次國道事故如此嚴重，很可能是台灣民眾長期以來不重視繫安全帶，以及遊覽車老舊與疲勞駕駛等原因。且昨晚的翻車事故衝擊力遠比追撞事故大，很容易把乘客往外甩出去，造成頭部或頸椎撞擊外傷及器官破裂。
報導也提到，簡立建還建議，搭乘飛機時，乘客會被教導防撞姿勢，也就是雙手抱頭向前傾，把頭抵在前方椅背或彎下身子且膝蓋小腿向上彎，若車禍事故有時間能反應，也可採用這個姿勢減少衝擊。
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