會吃不會分… 一張圖看出魷魚、花枝、軟絲差別！

猜猜台北市長柯文哲手中處理的是什麼呢？（資料照，記者俞肇福攝）

2017-02-14 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕魷魚、花枝、軟絲、章魚時常見於料理之中，但一般人卻難以正確分辨這些頭足類生物，漁業署出版的「台灣常見經濟性水產動植物圖鑑」內容詳盡，相當實用。

「台灣常見經濟性水產動植物圖鑑」指出，有八隻腕的是章魚，花枝、軟絲、魷魚、透抽則是八隻腕加上兩隻觸腕。接下來，有白色厚內殼的是花枝，軟絲、魷魚、透抽有的是透明薄內殼。

接著可用眼睛來分，眼睛外露的是魷魚，眼睛外有一層膜的是軟絲和透抽。最後，鰭橢圓型約等於體長的是軟絲，鰭位於身體末端，小於體長的是透抽。