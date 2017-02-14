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嘉義清晨僅11.2度 週五前各地可望好天氣

中央氣象局指出，今天（14日）天氣與昨天類似，早晚氣溫低，白天高溫則有所回升。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-14  06:29

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（14日）天氣與昨天類似，早晚氣溫低，白天高溫則有所回升，今晨平地最低溫嘉義僅11.2度。

氣象局表示，今天西半部陽光露臉，東半部雲量稍多，局部地區有些短暫雨。溫度方面，清晨台南以北、宜蘭低溫約12到14度，高屏及花東約15、16度，白天高溫部分，東北部及東部約在20度左右，北部及台東約20到22度，中南部可來到23至25度，西半部日夜溫差普遍較大。

氣象局預估，週三到週五（15日至17日）風向轉為偏東到東南風，各地高低溫逐日回升，大部分地方高溫都可以來到21、22度以上，南部甚至可以來到26、27度，週五前由於水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，只有東半部地區偶有局部短暫雨。

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空氣品質方面，今天中南部為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
11 ~ 17 13 ~ 21 17 ~ 25 13 ~ 18

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為中量級。（取自氣象局網站）

今天中南部為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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