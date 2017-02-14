02/14 各報重點新聞一覽

2017-02-14 06:33

自由時報

國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死

台北市蝶戀花旅行社租用遊覽車開辦賞櫻團，昨天從武陵農場賞花後，全車四十四人昨晚北返，從國道五號轉國道三號行經南下匝道一處左轉彎處時，疑似車速過快，遊覽車突然不穩，衝出右側邊坡滾落，車頂幾乎整個被砸毀掀開，警、消和熱心民眾搶救至晚間十一點救出所有人，但仍有卅二死、十二人輕重傷送醫。

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H5N6連環爆 病毒與中國同株會傳人

禽流感疫情急劇升溫，全國展開防疫作戰！H5N6染疫禽場昨日一口氣新增三處，嘉義縣查獲兩批違法私宰烏骨雞、土雞，驗出H5N6、H5N2禽流感，經查來自嘉義縣朴子市及雲林縣口湖鄉養禽戶，花蓮也又發現一處鴨場染疫，一週內就已確診六例、四縣市五處禽場有H5N6病毒，顯示疫情快速在全台蔓延，而且國內的H5N6高病原病毒也進一步比對確認與中國病毒株相同，確有禽傳人風險。

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年改重中之重 「整個立院都要動起來」

第九屆立法院第三會期將於週五開議，蔡英文總統日前已宣示，年金改革將是這半年的「重中之重」。立院民進黨團總召柯建銘昨指出，立院共八個委員會，年金改革相關草案未來會分別送進司法及法制、教育及文化、外交及國防、社福及衛環等四委員會審查，「等於是整個立法院都要動起來」，黨團一定嚴陣以待。

詳見年改重中之重 「整個立院都要動起來」。

蘋果日報

賞櫻團國道翻車 32死

國道歷年來最嚴重的死傷事故！一輛台北市蝶戀花旅行社遊覽車，昨晚9時許載滿武陵農場賞櫻團返家時，從國道5號接國道3號，經過南港交流道大彎道時，疑因車速過快、司機疲勞駕駛打瞌睡，失控擦撞護欄後垂直翻落邊坡，整輛車車頂被刮掉，在沒有車頂保護下，全車含旅客、司機及領隊共44人，共32人罹難、12人受傷送醫，肇事原因警方正漏夜調查中。

9年內核廢回廠 還蘭嶼清淨

存放蘭嶼35年的核廢料，遷場規劃報告昨首度曝光。據台電規劃，10萬桶核廢將先全運回本島3座核電廠，船運準備5年、遷移4年，預計本月計劃審查完成可啟動，最快2026年完成遷移，2030年完成蘭嶼核廢貯存場除役，將土地還給蘭嶼人民。相關地方政府昨皆反彈說：「堅決反對。」

聯合報

慘！國道翻車 賞櫻團32死 幾被拋出車外

一輛遊覽車昨晚在國道五號接國道三號邊坡處翻覆，至今天凌晨零時許，消防署統計，遊覽車內共四十四人，其中三十二人死亡，十二人傷。

司法改革國是會議 不談特赦扁、不談廢死

特赦前總統陳水扁及廢死議題，會否列入六月底舉行的司法改革國是會議議程？總統府司法改革國是會議籌備委員會副召集人瞿海源表示，司改國是會議不談特定的政策及個案，廢死是政策，特赦扁是個案，特赦也不是司改國是會議可以處理的議題。亦即，司改國是會議將不會處理廢死政策與特赦陳水扁兩項議題。

中國時報

國道遊覽車翻覆 34死10傷

國道13日晚間發生30年來遊覽車事故死傷最慘重的事件，台北市「蝶戀花旅行社」昨組團搭遊覽車前往武陵農場賞櫻，晚上9時許，車子返途行經國道5號連接國道3號南港交流道前大轉彎處，疑因車速過快，整輛車從邊坡翻覆，熟睡中的乘客猝不及防，在重力加速度下遭猛力撞擊，甚至活活被壓死，釀成34人死亡、10人輕重傷慘劇，現場搶救聲不斷，被削去車頂的車內宛如死城。

嘉縣、花蓮 再增2例 禽流感疫情擴散 全台備戰

H5N6禽流感延燒，台灣東、西部都傳出疫情擴散，昨日再新增嘉義縣私宰雞隻攤商及花蓮縣養鴨場2起案例。防疫升至中央級後，昨日召開首次防疫會議，行政院長林全要求農委會提高撲殺補償，增加養禽業者主動通報的意願；儘管病毒是否禽傳人目前還無法斷定，但林揆要求防疫視同全國作戰。