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觀光局：蝶戀花投保每名旅客死亡200萬

2017-02-14  01:36

〔中央社〕台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻國旅團遊覽車，昨晚發生嚴重翻覆意外。交通部觀光局說，蝶戀花旅行社有依法投保，每一名旅客死亡新台幣200萬元、意外傷害醫療20萬元。

交通部長賀陳旦與觀光局長周永暉，也趕赴醫院探視傷者。

觀光局說，已確認車上有44人（含司機、隨團服務人員），其中32人死亡，另12人分別送往三總、國泰、北醫、慈濟、台北市立聯合醫院仁愛院區救治。

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