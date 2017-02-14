賞櫻團翻車 30年來最嚴重公路事故

2017-02-14 00:46

〔中央社〕一輛賞櫻團遊覽車今晚在國道翻車，造成32人死亡、12人受傷。這也是30年來台灣最嚴重的公路事故。

目前有紀錄的公路事故中，以1986年10月8日，遊覽車在谷關墜河，造成42死、3傷事故最嚴重。

今天的賞櫻團事故，可說是30年來最嚴重的一次。

近10年來，較嚴重的公路事故還包括2006年12月3日梅嶺遊覽車事故，高雄市鼎金國小45名家長會的家長、學生及志工搭乘的遊覽車，在台南市楠西梅嶺路段翻車，車上22人死亡、24人輕重傷。

2007年6月24日陽明山遊覽車墜谷事故，一輛載著36名旅客的遊覽車，下山途經仰德大道與永公路口時煞車失靈，先擦撞至前方轎車，接著衝出懸崖，在空中翻覆摔落100公尺深山谷，多數乘客被拋出車外，連同轎車2人共造成8死25傷。

2010年10月21日創意旅行社遊覽車事故，2010年梅姬颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應，宜蘭縣蘇澳與南澳降下超大豪雨，造成蘇花公路112公里到116公里路段大量土石崩塌沖毀，創意旅行社遊覽車載著21名來自廣東珠海旅行團員，疑遭落石擊中墜海，車上26人失蹤。

2012年12月9日新竹尖石遊覽車事故，一輛載著新北市泰山國小校友、眷屬共22人的中型巴士，在尖石鄉轉司馬庫斯連絡道9公里處，與休旅車會車時突然熄火並翻落距路面約150公尺深處，造成13死、10傷。

2016年7月19日國道二號遊覽車火燒車，玫瑰石通運公司所屬紅珊瑚車隊，載著鉅龍旅行社接待來自遼寧省24名陸客，行經國道聯絡道時遊覽車自撞護欄，加上司機及導遊全車共26人都罹難。