北醫男傷者傷勢重 生命跡象暫回穩

2017-02-14 00:38

〔中央社〕國道嚴重車禍，北醫附醫收治3名患者，其中一男一女重大外傷，男性傷勢較為嚴重，且目前身份還不明。3名患者傷勢多集中在頭部、上半身，目前都在加護病房。

國道5接國道3南下車道，靠近台北市南港的大轉彎處，今晚約9時有一輛大客車翻落邊坡，多人受困車內。消防人員雖出動救人，但傷亡慘重。

台北醫學大學附設醫院急診醫學科主任侯甚光晚間表示，收治3名患者，其中一名中年男性傷勢較為嚴重，右邊顏面骨折、左前臂骨折、左胸肋骨多處骨折合併氣血胸，創傷分數24分，插管中，生命跡象不穩定。目前有暫時回穩，但還在加護病房觀察。

另外2名女性，侯甚光表示，62歲女性右側肋骨骨折、左鎖骨骨折合併氣血胸，創傷分數16分。60歲女性則是右手肘挫傷、深度撕裂傷，創傷分數5分。

侯甚光表示，傷者的傷勢多集中在上半身，頭、臉、胸。到院時多表達疼痛，且因為車禍事發突然，患者都呈現驚恐狀態。

北醫附醫副院長黃聰仁表示，創傷分數達16分以上就是重大外傷，男性傷勢較為嚴重，且目前身份還不明確。2名女性患者則都已經聯絡上家屬。

衛生福利部長陳時中深夜也到北醫附醫急診室關心，他離去時受訪表示，來了解一下傷者狀況，並了解醫院的ICU整備狀況。