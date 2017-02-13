頭份代表會推Wifi免費用 公所擔憂...

2017-02-13 23:29

［記者許展溢／苗栗報導］頭份市為苗栗縣內人口最多鄉鎮，頭份市民代表會主席溫俊勇今天指出，將要求市公所積極規劃在頭份市各校等區域設置Wifi免費無線網路，供鄉親、遊客使用，盼今年前推動完成。頭份市公所表示，一切有待商議。

溫俊勇說，台北、新北市及新竹市等部分地區，早已開放免費無線上網服務，考量市民便利，去年開始構想，與相關單位商討，代表會14名代表都相當贊成。

溫俊勇表示，部分家庭大、小朋友因經濟狀況較不佳，手機通常沒有上網功能，加上也希望外縣市旅客到頭份一遊，能享受到最便利服務。

溫俊勇進一步指出，建置費約2百萬元，預計在頭份各學校及殯儀館等處設置，如沒任何問題，希望今年能推動成功。

頭份市公所表示，如要在各校建置Wifi，後續還需與學校進一步研議，擔憂如提供免費無線上網，恐影響學生學習，加上屆時經費等狀況也還需評估。

有國小校長認為，Wifi建置是趨勢，就算沒有提供，許多學生也會偷偷想辦法上網。有國小校長說，供民眾隨時可上網雖是一大便利，但也不能不顧慮後續帶來的負面效應。

頭份市長徐定禎指出，Wifi建置與否，仍須多方面考量，強調一切還需評估。