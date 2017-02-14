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中市社會局將選出12位最有貢獻志工 製成月曆

2017-02-14  00:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣最美的風景志工！中市社會局將找出台中市12位最有貢獻的素人志工，除了將其事蹟放置在社會局網頁的電子書外，還規劃印製月曆，讓愛心滿溢的志工成為全市最美的月曆。

台中市目前有97829位志工，散布在市民四週生活中，志工們無怨無悔的放棄自己的休息時間，貢獻自己的心力，有些志工幾乎天天都到服務地點，有些發揮長才，協助需要協助的人，補足的公部門及團隊人力不足的問題，讓愛照亮整個社會。

為感謝志工的無私的奉獻，社會局今天將進行一整年的規劃，邀請市府各局處、各社福團體、機構等，推薦最令人感動、奉獻最多、或者相當有創意的志工，將挑選出12位志工，並且進行深入的瞭解訪問，將其故事以報導的方式，記錄到社會局的電子書上，讓有興趣志工服務的民眾，可上網閱讀。

此外，社會局更將率各縣市之先，將這12位志工的服務照片，製作成為明年的年曆，有人說，台灣最美的風景是人，但進一步的說，台灣最美的風景是志工，要讓這些讓台灣增加姿色的志工們，製成12張的月曆，印入民眾眼簾，愛心充滿胸中一整年。

社會局表示，志工故事有趣也感人，一位80歲老爺爺，原本是被服務的對象，但他發現有些老人家，比他還需要被服 務，因此帶著老婆一起擔任志工，從被服務者變成服務者，替長輩量血壓進行健康把關，同時也協助到愛心商店收發票，夫妻倆同進同出，成為高齡夫妻志工的典範。

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  • 中市社會局將選出十二位最有貢獻的志工，不但將事蹟ｐｏ上網，還將製成月曆（社會局提供）

    中市社會局將選出十二位最有貢獻的志工，不但將事蹟ｐｏ上網，還將製成月曆（社會局提供）

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