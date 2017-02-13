日本大學生1分鐘啪啪啪296次 破世界紀錄

2017-02-13 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本大學生藤村聰幸（Satoyuki Fujimura）近日挑戰金氏世界紀錄，1分鐘內彈手指並發出「啪啪啪」聲響達296次，成功刷新8年前瑞典籍古斯曼森（Jens Gudmandsen），1分鐘彈響手指287次的紀錄。

綜合媒體報導，藤村聰幸近日在日本電視節目中挑戰彈響手指的金氏世界紀錄，只見他流露出陶醉的神情，以身體律動帶動手臂，極有節奏的瘋狂彈響手指，而清脆、響亮的「啪啪啪」聲音，持續傳了出來。

認證金氏世界紀錄的裁判為了確認藤村聰幸彈響手指的次數，不僅慢動作播放整個彈手指的過程，還有2位專業的音響工程師確定他的手指真的有發出聲響；藤村聰幸最後以1分鐘彈響手指296次的紀錄，成為了最新的金氏世界紀錄保持人。

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