| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表
 首頁 > 生活

日本大學生1分鐘啪啪啪296次 破世界紀錄

2017-02-13  23:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本大學生藤村聰幸（Satoyuki Fujimura）近日挑戰金氏世界紀錄，1分鐘內彈手指並發出「啪啪啪」聲響達296次，成功刷新8年前瑞典籍古斯曼森（Jens Gudmandsen），1分鐘彈響手指287次的紀錄。

綜合媒體報導，藤村聰幸近日在日本電視節目中挑戰彈響手指的金氏世界紀錄，只見他流露出陶醉的神情，以身體律動帶動手臂，極有節奏的瘋狂彈響手指，而清脆、響亮的「啪啪啪」聲音，持續傳了出來。

認證金氏世界紀錄的裁判為了確認藤村聰幸彈響手指的次數，不僅慢動作播放整個彈手指的過程，還有2位專業的音響工程師確定他的手指真的有發出聲響；藤村聰幸最後以1分鐘彈響手指296次的紀錄，成為了最新的金氏世界紀錄保持人。

相關影音請見︰

廣告
  • 日本大學生藤村聰幸近日挑戰金氏世界紀錄，1分鐘內彈手指並發出「啪啪啪」聲響達296次，成功刷新紀錄。 （圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    日本大學生藤村聰幸近日挑戰金氏世界紀錄，1分鐘內彈手指並發出「啪啪啪」聲響達296次，成功刷新紀錄。 （圖擷取自金氏世界紀錄官網）

  • 藤村聰幸近日在日本電視節目中完成這項挑戰，只見他流露出陶醉的神情，以身體律動帶動手臂，極有節奏的瘋狂彈響手指，而響亮的「啪啪啪」聲音，持續傳了出來。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    藤村聰幸近日在日本電視節目中完成這項挑戰，只見他流露出陶醉的神情，以身體律動帶動手臂，極有節奏的瘋狂彈響手指，而響亮的「啪啪啪」聲音，持續傳了出來。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大學生 影片 手指 搜奇 日本 金氏世界紀錄
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：日本大學生1分鐘啪啪啪296次 破世界紀錄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.