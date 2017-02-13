| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表
 首頁 > 生活

竹縣國中小今起取消免費營養午餐 改試辦4章1Q政策

2017-02-13  23:57

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣的國中小學生吃了10幾年免費的營養午餐今起正式取消，除弱勢學生，其他都改由家長自費，不再由縣府全額補助。而農委會推行的4章1Q政策，縣府教育處體健科表示，因為中央答應全額補助可能因此增加的營養午餐成本，所以新竹縣也加入這個學期試辦的行列。

不過該科也表示，農委會為了營養午餐的成本考量，所以要求新竹縣先就農民自身比較容易替農產品取得QR Code的部分先做試辦，這樣就不用頭痛營養午安費要漲價。另外的CAS等4章就先暫緩。

體健科表示，新竹縣公立國中小含分校總共有119所，但是偏遠小校比較多，所以多半由小型供應商或是果菜行提供食材，因為推動4章1Q政策勢必增加成本，所以這個部分的業者，未來將採漸進式的方式「勸入」推動。

但就新竹縣內的5家大型團膳公司部分，農委會則正在輔導他們取得自身的QR Code認證，等於這些團膳公司取得自己的QR Code以後，他們所提供的食材就都可以追溯得到其生產履歷，可以先替這5家所供應的全縣42％中、小學營養午餐率先把關。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：竹縣國中小今起取消免費營養午餐 改試辦4章1Q政策


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.