竹縣國中小今起取消免費營養午餐 改試辦4章1Q政策
2017-02-13 23:57
［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣的國中小學生吃了10幾年免費的營養午餐今起正式取消，除弱勢學生，其他都改由家長自費，不再由縣府全額補助。而農委會推行的4章1Q政策，縣府教育處體健科表示，因為中央答應全額補助可能因此增加的營養午餐成本，所以新竹縣也加入這個學期試辦的行列。
不過該科也表示，農委會為了營養午餐的成本考量，所以要求新竹縣先就農民自身比較容易替農產品取得QR Code的部分先做試辦，這樣就不用頭痛營養午安費要漲價。另外的CAS等4章就先暫緩。
體健科表示，新竹縣公立國中小含分校總共有119所，但是偏遠小校比較多，所以多半由小型供應商或是果菜行提供食材，因為推動4章1Q政策勢必增加成本，所以這個部分的業者，未來將採漸進式的方式「勸入」推動。
但就新竹縣內的5家大型團膳公司部分，農委會則正在輔導他們取得自身的QR Code認證，等於這些團膳公司取得自己的QR Code以後，他們所提供的食材就都可以追溯得到其生產履歷，可以先替這5家所供應的全縣42％中、小學營養午餐率先把關。
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