開學日水情告急 復興區長興國小用水只夠撐10天

2017-02-13 22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕寒假剛結束，各級學校今天同步開學，受近兩個月降雨量偏低影響，不僅石門水庫水情吃緊，桃園市復興區山上的學校也擔心缺水危機，像長興國小是使用簡易自來水設備，由於上游大漢溪支流溪水乾涸，學校所用的水源越來越少，已經轉換好幾處來取水外，包括後山同樣使用簡易自來水的巴崚、高義國小也有同樣問題。

長興國小校長石維堅表示，學校每天使用的用水量大約5噸，主要是烹煮、廁所等用水量較大，但是面對溪水乾涸，上游水源的量越來越小，都快要無法引入學校水塔，如果沒有及時雨報到，預計在10天內，學校一定會出現缺水，屆時可能請附近部落住戶協助給水，或者用載水方式來補給。

不僅學校擔心缺水，復興區的澤仁里、三民里因詩朗溪水的水源枯竭，自來水公司第二區管理處配合實施夜間減壓，已在里內設置臨時供水站，以供民眾取水，因應缺水危機。