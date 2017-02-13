台北燈節甫閉幕 西門町計劃打造「動漫基地」

2017-02-13 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕台北燈節甫閉幕，燈節主燈「小奇雞」、主題花車「動漫林默娘」也將在西門町續展；西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，未來將計劃把西門地下街，規劃成年輕人喜愛的「動漫基地」。

綜合媒體報導，劉家鑫表示，多年前就有喜愛動漫、經營相關商店的年輕人反映，希望能在當地找個發展動漫產業的空間，且西門町近年來動漫產業蓬勃發展，漫畫角色「林默娘」還化身商圈代言人。

劉家鑫指出，由於現在西門町可發展的腹地幾乎近於飽和，加上西門地下街目前為北捷公司辦公室和西門圖書館使用，多年未有商家進駐，為吸引人潮，遂向北市府提議，可將全長182公尺、300坪的地下街，規劃成約15間店面的「動漫基地」。捷運局原先推估租金為每坪3000元，但因為年輕人租金預算有限，因此台北市長柯文哲也同意將列為專案，壓低租金。

劉家鑫認為，將西門地下街規劃為動漫基地後，不僅能帶來更多人潮，也能舒緩6號出口人潮，並讓西門町人潮延續到北門相機街、中華路影音街。