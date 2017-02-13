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佳樂水「陸蟹廊道」完工 盼救500「路殺」蟹媽媽

陸蟹有夜晚下海產卵習性。（記者蔡宗憲攝）

2017-02-13  23:53

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島是全球陸蟹豐富性最高的區域之一，近年卻因為遊客量激增，產卵季節母蟹遭「路殺（汽機車壓死）」情況嚴重，墾管處為了挽救蟹媽媽，在佳樂水嘗試墾丁首個「陸蟹廊道」，希望搶救更多母蟹免於路殺。

目前完工的「陸蟹廊道」，位在通往佳樂水風景區前道路，全程約100公尺長，共分為兩道橫貫過馬路，採用水泥涵溝為底，針對陸蟹夜晚下海產卵的習性，上方設計網狀鐵蓋，涵溝兩側佈上滑溜的黑色塑膠墊，希望陸蟹媽媽產卵季節時能「捧場」使用。

當地資深解說員古清芳說，根據近幾年陸蟹產卵季統計，蟹媽媽下海釋卵數量約在500隻左右，遭路殺數量約在300隻，種類大概以林投蟹、奧氏仿相手蟹、中型仿相手蟹為主，護蟹志工們強力宣導仍難全數護送牠們過馬路。

墾管處保育課表示，廊道上方的網狀鐵蓋，主要是陸蟹不走一般水溝涵洞，懷疑與月光有關而設計鏤空，黑色塑膠墊則是防止小型陸蟹攀爬離開廊道，五、六月進入產卵旺季前，還會仿造澳洲聖誕島，沿廊道周邊打造引導檔板，讓陸蟹媽媽不會走錯路

「如防路殺效果卓著，會考慮在香蕉灣設置。」墾管處保育課說，人類對陸蟹產卵的過程仍有許多未知，廊道完全是憑著所知的生態習性設計，佳樂水陸蟹廊道如果奏效，將考慮在來往車潮更多，曾出現上千隻路殺的台26線香蕉灣路段設置。

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  • 廊道水泥涵溝為底，上方設計網狀鐵蓋。（記者蔡宗憲攝）

    廊道水泥涵溝為底，上方設計網狀鐵蓋。（記者蔡宗憲攝）

  • 佳樂水「陸蟹廊道」完工。（記者蔡宗憲攝）

    佳樂水「陸蟹廊道」完工。（記者蔡宗憲攝）

  • 澳洲聖誕島的陸蟹引導檔板。（記者蔡宗憲翻攝）

    澳洲聖誕島的陸蟹引導檔板。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 不少母蟹在前往海邊途中，被疾駛的車輛壓成粉碎。（記者蔡宗憲翻攝）

    不少母蟹在前往海邊途中，被疾駛的車輛壓成粉碎。（記者蔡宗憲翻攝）

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