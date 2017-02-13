運將車上放「貼心小物」 網友：對小黃重燃希望
2017-02-13 23:52
〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出，雖然對於Uber退出台灣感到不捨，但今天（13日）搭乘計程車時，卻遇到這位「暖心司機」，讓他不禁表示，又對台灣的計程車重新燃起希望。
從網友分享的照片中可以看到，司機的椅背上掛著收納袋，收納袋上則是放置各種貼心小物，像是簡易急救醫藥、雨衣、衛生紙等，並告示免費提供。
該網友還於貼文內提到，當時一上車就是面臨親切、自然地的問候，而他見到這些貼心小物，便打趣詢問，是否是因為車子漏水，才放置雨衣？司機則是非常認真的回答，指因為在外跑車有時會遇到午後雷陣雨，因擔心客人淋雨，才準備雨衣；而身穿西裝的司機認為，穿西裝也是對乘客的尊重。
不少網友看完後大讚司機用心，表示「看到這篇，又對計程車燃起希望了」、「好司機是有的，只是可遇不可求」、「這樣服務回頭率也高 ，加油」、「這樣的司機就會讓人想搭乘」、「如果每個司機都越來越好是好的，但客人的素質是否也要提升？」
不過也有人認為「久了就會被當作是應該的」，若所有司機都達到此水準，很可能將台灣乘客的胃口養大，認為這些都是基本配備；另一名網友則表示，1萬台裡面可能還沒有一台有這樣的水準 ，若怕UBER、同業搶生意，計程車業者自己本身素質應該提升，而不是怕人競爭。
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