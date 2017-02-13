景觀橋爛燈惹怒車城 月底不亮將扣廠商款

2017-02-13 21:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春西門城點亮吸引外界目光，去年初通車至今無法點亮的車城景觀橋燈光，卻徹底惹怒車城當地鄉民，鄉長張春桂痛批「難道是什麼高科技產品嗎？」營建署南工處解釋，負責安裝的廠商不斷拖延，目前完成初步安裝，月底如不完工，將扣工程款自行維修。

「政府的效率實在太可怕！」車城鄉民阿賓說，橋上的簡單景觀燈具，竟然能超過一年都修不好，從馬政府修到小英政府，這座「豪華」景觀橋遲遲無法點亮，見證台灣政府不分黨派的「沒效率」。

車城鄉長張春桂表示，通車時景觀燈就已損壞，一直未移交公所管理，去年底還出現電線掉落甩動問題，每次都說了一個改善期限，卻始終無法改善亮燈，不知道實情的鄉民痛罵鄉公所失職，公所一直被迫背黑鍋。

營建署南區工程處屏東工務所指出，廠商目前已經完成電源線路的維修及燈具固定，目前沒有隨風甩動情況，但訊號控制線尚未完成維修，造成燈具無法正確點亮，已經下通牒要求廠商月底前完成，否則不再接受任何理由延宕，將扣工程款另聘廠商維修。

這座斥資12億5千萬元打造的「全縣最豪華」的車城景觀道路，由車城海口至龜山全長5.6公里，通車後問題不斷，又遇上莫蘭蒂颱風，通車至今超過一年，營建署仍無法整體移交給車城鄉公所管理。