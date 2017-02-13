遊賞台灣350年創作 鹽水新建台灣古典詩文學步道

第1條台灣詩文學步道。（記者楊金城攝）

2017-02-13 21:32

〔記者楊金城／台南報導〕鹽水田寮里台灣詩路園區打造全台第1條台灣詩文學步道17年後，目前正新建第2條的台灣古典詩文學步道，收錄明鄭時期到1950年代的90首台灣古典詩燒製成陶板做成文學步道上的雲牆，兩條台灣詩文學步道呈現台灣350年來文學創作的精華，十分獨特。

台灣詩路第2條台灣古典詩文學步道，全長約380公尺，位在台灣詩文學步道的另一側農路，加上新闢花園迷宮、改建U型排水溝，總工程費用約1600萬元，由水保局補助農村再生經費施作。

經營台灣詩路園區的台南市月津文史發展協會總幹事林明堃說，第1條台灣詩文學步道收錄日治以後到現代台灣詩歌的110首作品，跨越時間約100年，第2條台灣古典詩文學步道則將收錄明鄭時期到清朝、日治、台灣光復後的作品，補足台灣文人用文學描述對台灣的感情，未來遊客走一趟台灣詩路園區的兩條文學步道，就可明白台灣350年來的歷史和文學作品。

第2條台灣古典詩文學步道從甫出版的台灣詩路古典詩集選出90首台灣詩燒製在雲牆上，其中有張水波的《赤崁城春望》、林臥雲的《關嶺泉溫》，詩句優美，意境深遠，也收錄葉榮鐘的《三月二日 記二二八事件 》。

鹽水田寮里台灣詩路園區，是遊客必遊的文學景點，每年3月木棉花季舉辦台灣詩歌吟唱會，更是台灣文學的盛會。

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