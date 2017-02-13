| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道遊覽車翻覆 賞櫻團30多人受困12無生命跡象 9.5億威力彩頭獎1注獨得 獎落桃園中壢
 首頁 > 生活

遊賞台灣350年創作 鹽水新建台灣古典詩文學步道

第1條台灣詩文學步道。（記者楊金城攝）

2017-02-13  21:32

〔記者楊金城／台南報導〕鹽水田寮里台灣詩路園區打造全台第1條台灣詩文學步道17年後，目前正新建第2條的台灣古典詩文學步道，收錄明鄭時期到1950年代的90首台灣古典詩燒製成陶板做成文學步道上的雲牆，兩條台灣詩文學步道呈現台灣350年來文學創作的精華，十分獨特。

台灣詩路第2條台灣古典詩文學步道，全長約380公尺，位在台灣詩文學步道的另一側農路，加上新闢花園迷宮、改建U型排水溝，總工程費用約1600萬元，由水保局補助農村再生經費施作。

經營台灣詩路園區的台南市月津文史發展協會總幹事林明堃說，第1條台灣詩文學步道收錄日治以後到現代台灣詩歌的110首作品，跨越時間約100年，第2條台灣古典詩文學步道則將收錄明鄭時期到清朝、日治、台灣光復後的作品，補足台灣文人用文學描述對台灣的感情，未來遊客走一趟台灣詩路園區的兩條文學步道，就可明白台灣350年來的歷史和文學作品。

第2條台灣古典詩文學步道從甫出版的台灣詩路古典詩集選出90首台灣詩燒製在雲牆上，其中有張水波的《赤崁城春望》、林臥雲的《關嶺泉溫》，詩句優美，意境深遠，也收錄葉榮鐘的《三月二日 記二二八事件 》。

鹽水田寮里台灣詩路園區，是遊客必遊的文學景點，每年3月木棉花季舉辦台灣詩歌吟唱會，更是台灣文學的盛會。

相關影音

廣告
  • 台灣詩路旁的雲牆收錄燒成陶板的台灣詩。（記者楊金城攝）

    台灣詩路旁的雲牆收錄燒成陶板的台灣詩。（記者楊金城攝）

  • 第2條台灣古典詩文學步道施作。（記者楊金城攝）

    第2條台灣古典詩文學步道施作。（記者楊金城攝）

  • 林明堃邀學者從台灣詩路古典詩集中選出90首作品將燒製成陶板放在第2條文學步道。（記者楊金城攝）

    林明堃邀學者從台灣詩路古典詩集中選出90首作品將燒製成陶板放在第2條文學步道。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣詩 詩文學步道 鹽水
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：遊賞台灣350年創作 鹽水新建台灣古典詩文學步道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.