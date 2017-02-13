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萬里圖館夫妻志工 故事一講近10年

2017-02-13  22:46

〔記者俞肇福／基隆報導〕新北市圖書館萬里分館有一對夫妻檔說故事志工，老公是前萬里鄉代陳國龍、太太曾寶鳳，夫妻二人在圖書館講故事一講近10年，從第一期說故事志工隊成立就加入，夫妻二人婦唱夫隨，經常假日就到圖館說故事；陳國龍說，講故事之所以能持之以恆，全來自希望故鄉的孩子能愛上閱讀。

陳國龍回憶說，一開始是太太曾寶鳳先加入學校的故事志工，由於偏鄉故事志工缺乏，因此常拉著他一起幫忙，後來看到萬里圖書館招募說故事志工，夫妻倆於是一起加入，成為圖書館第一批說故事志工；陳國龍說，他當鄉代跟當說故事志工，雖然一樣都是用嘴巴講話，但是成就感大大不同。

陳國龍說，看到孩子們專注的聽他或太太講故事、小朋友的熱烈回應，是他講故事過程中最大的感動，他希望萬里的孩子都可以從聽故事開始，走入閱讀的世界。

新北市立圖書館萬里分館主任蕭千惠說，陳國龍、曾寶鳳夫妻檔說故事志工，以唱作俱佳、生動活潑的說故事方式，吸引學童們專心聽故事進而喜愛閱讀；家住基隆的俞建佐小朋友說，他有一次到萬里圖書館來看書，聽過陳國龍阿公講故事覺得真的很會講，故事很有趣。

蕭千惠說，她最佩服陳國龍夫妻二人持之以恆講故事的毅力，更羨慕兩人彼此講故事的默契，讓現場不但不冷場，而且讓萬里圖書館總是笑聲不絕於耳。

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  • 萬里圖書館志工陳國龍、曾寶鳳夫妻檔，搭檔講故事生動有趣，小朋友聽得聚精會神。（記者俞肇福攝）

    萬里圖書館志工陳國龍、曾寶鳳夫妻檔，搭檔講故事生動有趣，小朋友聽得聚精會神。（記者俞肇福攝）

  • 萬里圖書館志工陳國龍、曾寶鳳夫妻檔，搭檔講故事生動有趣，小朋友聽得聚精會神。（記者俞肇福攝）

    萬里圖書館志工陳國龍、曾寶鳳夫妻檔，搭檔講故事生動有趣，小朋友聽得聚精會神。（記者俞肇福攝）

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